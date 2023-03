Pour le Conseil islamique de la fatwa, basé en Irak, "le Hamas porte la responsabilité de son propre règne de corruption et de terreur contre les civils"

Un important groupe religieux islamique basé en Irak a récemment émis une fatwa contre le groupe terroriste Hamas, évoquant la corruption généralisée et les mauvais traitements infligés aux habitants de Gaza qui sont gouvernés par le groupe terroriste, a rapporté lundi la chaîne américaine Fox News.

Le Hamas "porte la responsabilité de son propre règne de corruption et de terreur contre les civils palestiniens à Gaza" et il est "interdit aux musulmans du monde entier de prier pour le Hamas, d'y adhérer, de le soutenir, de le financer ou de combattre en son nom", a déclaré le Conseil islamique de la fatwa dans un communiqué.

Ce conseil, composé d'éminents savants des courants sunnites, chiites et soufis de l'islam, avait déjà émis des fatwas contre les groupes terroristes islamiques Al-Qaïda et Boko Haram. "En tant qu'organe juridique islamique, nous prenons note de la situation des opprimés dans le monde entier", a déclaré Muhammad Ali Al-Maqdisi, un religieux du Conseil de la fatwa islamique, dans une vidéo relayée par Fox News.

"Nous avons vu ce que Gaza a subi sous le régime du Hamas. Nous avons également vu les atrocités qui, à notre avis, ont été perpétrées contre des Palestiniens - des fidèles et des civils non armés - qui n'ont ni force ni recours. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il était de notre devoir islamique d'aider les opprimés".

Attia Muhammed/Flash90 Des membres des Brigades al-Qassam, l'aile militaire du Hamas, participent à une marche, à l'est de la ville de Gaza, le 20 juillet 2022

La décision du Conseil islamique de la fatwa a été influencée par Whispered in Gaza, une série de témoignages de résidents du territoire palestinien qui ont révélé les abus perpétrés par le Hamas : la culture de corruption rampante, de violence et d'intimidation visant les propriétaires d'entreprises qui refusent de céder aux demandes de pots-de-vin, les militants emprisonnés et torturés pour s'être exprimés contre le Hamas et d'autres cas de violation des droits humains.