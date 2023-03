Opinion : Pourquoi le régime iranien ne prend aucune mesure concernant les empoisonnements

Le peuple iranien n'a pas confiance en la République islamique

Le 30 novembre de l'année dernière, le premier rapport faisant état d'empoisonnements présumés d'élèves d'un lycée de filles à Qom en Iran a été publié, coïncidant avec le début des manifestations de l'opposition au cours de l'été et de l'automne.

Selon Mohammad Hassan Asfari, membre de la commission dédiée au Parlement de la République islamique, 5 000 étudiants et étudiantes de 25 provinces iraniennes ont été touchés par des soupçons d'empoisonnement depuis le 6 mars. La commission a annoncé que les élèves de 230 écoles iraniennes sont concernés.

Le nombre élevé d'étudiantes par rapport aux étudiants a conduit de nombreux Iraniens opposés à la République islamique à considérer ces empoisonnements comme des attaques chimiques planifiées par des entités de sécurité cherchant à se venger des manifestantes.

Car ce sont ces mêmes étudiantes qui, avec d'autres Iraniens, sont descendus dans la rue ces derniers mois dans le cadre du soulèvement national qui a suivi l'assassinat de Mahsa Amini par le gouvernement. Elles ont exprimé leur dégoût de ce régime inhumain en brûlant leurs foulards et en scandant des slogans radicaux contre la République islamique.

L'indignation de l'opinion publique

Ces dernières semaines, la colère des familles iraniennes face à ces empoisonnements a déclenché de nouvelles manifestations. Les gens sont inquiets et en colère, et ils veulent savoir qui en est à l'origine. De nombreux rapports d'incidents épars ont été partagés sur les réseaux sociaux, des vidéos de dortoirs d'étudiants, de stations de métro, et des déclarations incohérentes et effrayées de responsables ont également remis en question l'affirmation de certains activistes et analystes selon laquelle cette tragédie est causée par une "hystérie collective".

Le ministre de la santé de la République islamique a admis qu'un poison léger était à l'origine de ces maladies. Il a prudemment déclaré : "Nous ne sommes pas responsables des déclarations concernant son caractère intentionnel."

Nous devrions donc nous demander qui est le fonctionnaire responsable. Ebrahim Raissi, le président de la République islamique d'Iran, a ordonné aux agences de renseignement de se préparer, et Ali Khamenei, le guide suprême du régime de Téhéran, a demandé que les responsables de ces empoisonnements soient punis de la manière la plus sévère qui soit.

Ismael ADNAN / AFP Des filles regardent une carte de l'Irak en classe

Témoins

Reza, un garçon de dix ans de Téhéran, raconte un incident d'empoisonnement dans une école : "Un gaz très étrange a envahi les salles de classe, avec une odeur nauséabonde ressemblant à celle d'oranges pourries ou de melons périméq. Au bout de quelques minutes, nous avons tous été pris de vertiges, de nausées et d'essoufflements".

Sara, une jeune fille de 15 ans de la ville de Vavan à Islamshahr, a déclaré : "Soudain, dans la cour de l'école, il y a eu une odeur étrange d'orange ou de mandarine avariée, et après l'avoir sentie, la plupart des lycéennes ont eu des nausées, des vertiges, des engourdissements dans les jambes et des difficultés à respirer".

Indépendamment de la possibilité d'un empoisonnement délibéré et d'attaques terroristes dans les écoles iraniennes, qui sont toutes évoquées, une question se pose : pourquoi, malgré toutes les déclarations des représentants du gouvernement et leurs affirmations de poursuivre et de punir les auteurs de cette tragédie, les accusations de la population sont-elles dirigées vers le gouvernement islamique ?

Perte de légitimité

La réalité est que, suite au récent soulèvement national en Iran et à l'opposition généralisée des Iraniens de l'intérieur et de l'extérieur du pays à la République islamique, le régime a perdu sa légitimité auprès du peuple iranien. Un gouvernement dont la seule réponse aux protestations et aux critiques du peuple est de recourir aux balles et aux matraques ne peut pas convaincre des gens en colère avec des promesses, des menaces et quelques interviews dans les médias. Le peuple iranien n'a pas confiance en la République islamique.

Au cours des trois dernières années, ils ont vu comment les demandes des mères endeuillées des victimes des manifestations nationales de novembre 2019, les victimes de l'attaque au missile du Corps des gardiens de la révolution islamique contre un avion civil ukrainien et les récentes manifestations ont été accueillies par des menaces et des emprisonnements, et non par un procès équitable. Par conséquent, les promesses du gouvernement de punir les coupables ne sont pas crédibles. En outre, plusieurs semaines après le début des tragiques empoisonnements en série dans les écoles, aucun coupable n'a été trouvé par le gouvernement ni présenté à la population.

Les fonctionnaires et les experts n'ont pas encore effectué de test fiable sur les victimes de ces empoisonnements, et le type de substance chimique qui les a causés n'est pas connu. Les déclarations du ministre de la santé et d'autres représentants du gouvernement sont irresponsables. Indépendamment de la question de savoir qui ou quoi a causé ces attaques, le régime devrait permettre aux organisations internationales telles que la Croix-Rouge et Médecins sans frontières d'examiner les victimes.

Mitra Jashni est une artiste et militante irano-kurde vivant dans le nord de l'Italie. Elle écrit sur l'Iran et analyse les problèmes sociaux et culturels découlant des politiques de la République islamique.