L'Iran et Bahreïn tiennent des discussions secrètes sur fond de rapprochement avec l'Arabie saoudite

"Il n'y a pas de problème sérieux entre l'Iran et le Bahreïn" (source anonyme)

L'Iran et Bahreïn tiennent des discussions secrètes depuis plusieurs mois, ont rapporté les médias mardi, quelques jours après que Téhéran a annoncé le rétablissement de ses relations avec l'Arabie saoudite. Des sources au fait du dossier ont déclaré à Amwaj.media, sous couvert d'anonymat, que les "échanges discrets" entre les deux pays n'ont pas eu lieu au niveau politique, mais se sont plutôt concentrés sur des "questions administratives et bureaucratiques". Selon l’une des sources, les discussions ont porté sur les conditions des propriétés et des biens diplomatiques.

(Présidence iranienne via AFP) Le président iranien Ebrahim Raïssi

L'Arabie saoudite devant rouvrir son ambassade à Téhéran dans les deux prochains mois, Bahreïn sera le seul État du Golfe à ne pas avoir d'envoyé en Iran. La source a affirmé qu'"après la réouverture des ambassades à Téhéran et à Riyad, il y aura une courte période au cours de laquelle il y aura probablement une normalisation entre l'Iran et Bahreïn". "Il n'y a pas de problème sérieux entre l'Iran et le Bahreïn", a ajouté la source anonyme.

Lundi, le président du parlement de Bahreïn a rencontré une délégation iranienne lors de l'Assemblée interparlementaire mondiale à Manama. Au cours de la réunion, Ahmed bin Salman Al-Muslim a déclaré que le parlement et le gouvernement bahreïnis souhaitaient améliorer les relations bilatérales avec l'Iran.

Adem ALTAN / AFP Le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed bin Salmane

Le même jour, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré que Téhéran espérait rétablir les liens avec Bahreïn après sept ans de rupture. Bahreïn avait suivi les traces de l’Arabie saoudite en coupant les liens avec Téhéran en 2016. Les relations avaient été rompues après que des manifestants iraniens ont attaqué des missions diplomatiques saoudiennes en réponse à l'exécution par Riyad du religieux chiite Nimr al-Nimr.