L'incitation contre Israël toujours présente dans les manuels scolaires de l'UNRWA (rapport)

"133 éducateurs et membres du personnel de l'UNRWA ont fait l'apologie de la haine et de la violence sur les réseaux sociaux"

L'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) utilise toujours des manuels avec des contenus haineux glorifiant le terrorisme et diabolisant Israël, révèle un rapport issu d'une organisation israélienne à but non lucratif. Le rapport de l'Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education (IMPACT-SE), rédigé conjointement avec l'organisation UN Watch, fait état de 47 nouveaux cas d'incitation présumée de la part d'enseignants et de membres du personnel de l'UNRWA. Ce rapport intervient malgré les engagements pris précédemment par l'agence de supprimer ce type de contenu et d'adopter une politique de tolérance zéro à l'égard des employés qui incitent au racisme ou au meurtre.

Le rapport constate que le personnel et les établissements qui accueillent les enfants palestiniens dans la bande de Gaza et ailleurs, "appellent régulièrement au meurtre de Juifs et créent du matériel pédagogique qui glorifie le terrorisme, encourage le martyre, diabolise les Israéliens et incite à l'antisémitisme", selon une déclaration d'IMPACT-SE.

THOMAS COEX / AFP

Par ailleurs, l'organisation a identifié "133 éducateurs et membres du personnel de l'UNRWA qui ont fait l'apologie de la haine et de la violence sur les réseaux sociaux, et 82 autres enseignants de l'UNRWA et autres membres du personnel affiliés à plus de 30 écoles de l'UNRWA sont impliqués dans la rédaction, la supervision, l'approbation, l'impression et la distribution de contenus haineux aux étudiants".