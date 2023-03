Après l'accord avec l'Arabie saoudite, un haut responsable iranien attendu aux Émirats arabes unis

La visite d’Ali Shamkhani aux EAU devrait être axée sur l'investissement et le commerce, en plus des questions sécuritaires comme le nucléaire iranien

Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien Ali Shamkhani, doit se rendre aux Émirats arabes unis (EAU), rapporte Amwaj.media. Le haut responsable iranien de la sécurité sera accueilli par son homologue émirati, le conseiller à la sécurité nationale le cheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan. Ali Shamkhani devrait également rencontrer le président des Émirats arabes unis, le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

"Il était prévu que M. Shamkhani se rende aux Émirats arabes unis. Ce voyage devait avoir lieu il y a deux semaines, mais il a été retardé en raison de l'accord avec la Chine", indique une source anonyme au fait du dossier, faisant référence au récent voyage d’Ali Shamkhani à Pékin. La date de sa visite aux EAU n’a pas encore été fixée. Toutefois, des sources régionales ont déclaré à Amwaj.media que cet engagement apparent s'inscrit dans le sillage des efforts déployés par les interlocuteurs régionaux pour faire progresser le dialogue.

Atta KENARE / AFP Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien Ali Shamkhani et le ministre émirati des Affaires étrangères, le cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan

La visite d’Ali Shamkhani aux EAU devrait être axée sur l'investissement et le commerce, en plus des questions sécuritaires comme l’accord sur le nucléaire iranien. Les relations entre l'Iran et les EAU avaient été rompus en 2016, après que des manifestants iraniens ont attaqué des missions diplomatiques saoudiennes en réponse à l'exécution par Riyad du religieux chiite Nimr al-Nimr.

Leurs relations, notamment commerciales ont pris un nouvel élan en 2021, avec la reprise du dialogue entre le ministre émirati des Affaires étrangères, le cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan et son homologue iranien, Hossein Amir-Abdollahian. Toutefois, Abu Dhabi et Téhéran ont des divergences majeures concernant les relations de plus en plus étroites entre les Émirats arabes unis et Israël, plusieurs personnalités politiques iraniennes ayant lancé des avertissements aux EAU pour qu'ils ne s'engagent pas trop étroitement aux côtés "du régime sioniste maléfique".

Mardi, différents médias ont rapporté que l’Iran et Bahreïn sont en pourparlers depuis plusieurs mois pour rétablir leurs relations.