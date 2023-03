Le Hamas et le Jihad islamique refusent de cesser leurs activités terroristes pendant le ramadan

Ramallah s'inquiète de l'émergence de groupes armées en Cisjordanie sur lesquels il n'a auun contrôle

Le Hamas et le Jihad islamique ont rejeté la demande de l'Autorité palestinienne de suspendre leurs activités armées dans le nord de la Cisjordanie, à l'approche du mois de ramadan qui commence mercredi prochain, ont indiqué des sources palestiniennes mercredi. Des rencontres entre les différentes factions ont eu lieu ces derniers jours, mais les deux groupes terroristes soutenus par l'Iran ont refusé la main tendue par Ramallah.

Elles ont également boycotté une réunion de représentants de diverses factions palestiniennes à Jénine qui s'est tenue samedi. Organisée à l'initiative de hauts fonctionnaires de l'Autorité palestinienne, cette réunion s'inscrivait dans le cadre d'un effort visant à élaborer un "programme national commun" pour faire face à Israël.

La réunion était organisée alors que Ramallah s'inquiète de l'émergence de plusieurs groupes armés, dont la plupart sont affiliés au Hamas et au Jihad islamique, à Jénine et à Naplouse au cours de l'année écoulée.

Depuis le sommet sur la sécurité entre les responsables israéliens et palestiniens à Aqaba à la fin du mois dernier, l'Autorité palestinienne a intensifié la pression sur le Hamas et le Jihad islamique pour qu'ils retiennent leurs hommes en Cisjordanie et s'abstiennent de donner à Israël une excuse pour poursuivre ses opérations militaires dans les villes et les villages palestiniens, ont indiqué des sources citées par le Jerusalem Post.

Les forces de sécurité de l'Autorité palestinienne ont notamment arrêté des dizaines de militants du Hamas et du Jihad islamique.