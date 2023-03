Cisjordanie : les Émirats arabes unis allouent 3 millions USD à la reconstruction du village de Hawara

Fin février, des dizaines de résidents d'implantations juives de Cisjordanie avaient incendié de nombreux bâtiments et des véhicules

Le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohamed bin Zayed, a ordonné l'octroi de 3 millions de dollars (2,83 millions d'euros) pour la reconstruction du village de Hawara, en Cisjordanie, a rapporté jeudi l'agence de presse nationale WAM.

Fin février, des dizaines de résidents d'implantations juives de Cisjordanie avaient déferlé sur la ville palestinienne de Hawara et incendié plusieurs parcs à ferraille, endommageant des voitures destinées à la ferraille et causant également des dommages collatéraux aux bâtiments avoisinants. La descente de ces résidents a eu lieu en réaction à l'assassinat, lors d'une attaque terroriste qui a eu lieu quelques heures plus tôt, de deux frères israéliens Hillel et Yigal Yaniv, habitants de la localité de Har Bracha, âgés respectivement de 22 et 20 ans.

L'attaque des résidents des implantations a été largement condamnée par la classe politique israélienne. Le terroriste qui est à l'origine de l'attaque, Abdel Fatah Husseïn Khrouchah, un membre de la branche armée du Hamas, a été éliminé par les forces de sécurités israéliennes lors d'une opération dans le camp de réfugiés de Jénine, en Cisjordanie, la semaine dernière.