Dubaï : une galerie futuriste mêle art contemporain et art digital

Un projet futuriste exceptionnel combinant l’art au domaine très en vogue du NFT va voir le jour en octobre prochain au Burj Daman dans le centre financier de Dubaï (DIFC). 37xDubai, est une galerie d’art tout à fait inédite qui offre une expérience artistique hors du commun et inoubliable aux visiteurs. Découverte.

"Plus qu’une simple galerie"

L’espace ultra-moderne s’étend sur plus de 500 mètres carrés avec vue sur le célèbre Burj Khalifa, la plus haute tour du monde, et connecte à la perfection l’art contemporain avec l’art digital. Doté d’éléments que l’on ne retrouve dans aucune autre galerie du monde, 37xDubai est une véritable innovation dans le domaine de l’art au Moyen-Orient. Unique en son genre, l’espace a pour mission d’impulser une tendance créative dans un pays où la culture s’impose encore timidement.

Miroirs superposés et écrans Led donnant un effet infini, "arbre de vie" avec capteurs sensoriels, qui réagit au passage des visiteurs, pièce entièrement noire équipée de lasers pour des expériences de réalité augmentée et de métavers, bar design, terrasse de 100 mètres carrés décorée de sculptures ou encore éclairage qui change en fonction du soleil, tout a été conçu dans un style très sophistiqué.

"Ce lieu est interconnecté avec une empreinte digitale très forte. Les écrans où seront projetées les œuvres sont incrustés dans des niches mais, grâce à une technologie mate, de loin on a l’impression qu’il s’agit d'œuvres physiques. Certains murs seront uniquement dédiés aux œuvres sur papier, aluminium, toile ou encore sur bois. Cette ambivalence a pour but de transmettre la beauté de l’art sous toutes ses formes, dans un lieu très dynamique", explique Clémence Cazeau directrice de 37xDubai à i24NEWS.

Fusionner art et technologie

Clémence Cazeau, installée depuis 7 ans à Dubaï, a toujours baigné et travaillé dans le milieu artistique. En décembre 2021, lors d’un dîner, Clémence Cazeau et Danilo Carlucci, CEO du fonds d’investissement Morningstar Ventures, décident alors d’unir leurs compétences pour faire naître ce projet.

"C’est quelque chose de très différent de ce que l’on a l’habitude de voir. Avec M. Carlucci, on se complète beaucoup car j’apporte mon expertise de l’art traditionnel tandis que lui s’occupe de la partie technologique, avec un fonds qui investit dans les projets liés à la blockchain et à la cryptomonnaie", confie Clémence à i24NEWS.

Selon elle, la technologie du NFT est un excellent outil d’authentification, de traçabilité et de transparence. Un atout non négligeable dans le milieu de l’art, qui permet ainsi de sourcer la provenance d’une œuvre et de verser des redevances aux artistes afin de leur assurer un revenu.

"L’art digital n’est pas nouveau, il existe depuis 1960 mais il est en perpétuel développement. Il y a d’abord eu les algorithmes puis l’intelligence artificielle; l’art est en lien avec l’évolution de notre société, c’est donc normal qu’il aille de pair avec la technologie, c’est un peu comme un mariage entre l’artiste et la machine", relate-t-elle.

Pour l’inauguration de 37xDubai, la première exposition aura pour thème la lumière : "c’est un sujet très abstrait qui donne libre cours à l’imagination des artistes". Plus tard, une autre exposition sera consacrée à l’art génératif (pratique utilisant les algorithmes pour générer de manière autonome une œuvre).

Un secteur en forte expansion

Dans la ville du futur qui se développe à une allure folle, le domaine de l’art n’a cependant pas encore reçu l’attention qu’il mérite. C’est donc avec une détermination de fer et une ambition démesurée que Clémence a choisi de mener ce grand changement pour donner une place de choix à l’art, son domaine de prédilection.

Un éventail très éclectique d’artistes originaires du Japon, des Etats-Unis, des Emirats ou encore d’Arabie saoudite ont été minutieusement sélectionnés. Les œuvres d’artistes de renom tels Hans Hartung et Andy Warhol, mais aussi des œuvres d’artistes émergents et d’artistes qui travaillent uniquement dans le digital feront partie de l’aventure.

L’objectif est aussi de créer des collaborations et une communauté pour faire fructifier divers échanges culturels. Des expositions d’artistes venant du monde entier, des événements, des panels de discussions avec des journalistes et conservateurs d’expositions mais aussi des dîners seront organisés à 37xDubai. "Nous voulons enseigner l’art aux gens et leur expliquer pourquoi c’est important d’investir dans l’art mais aussi l’évolution de la technologie dans ce milieu", indique Clémence Cazeau.

Les femmes, actrices principales de la révolution artistique

Grandes révélations dans le secteur de l’art au Moyen-Orient, les femmes artistes du Golfe jouent un rôle majeur dans son rayonnement. Clémence Cazeau tient particulièrement à faire connaître leurs travaux en les mettant en valeur.

"Les femmes artistes sont peu nombreuses ici mais elles ont un potentiel énorme et, j’aimerais beaucoup leur permettre d’exposer dans ma galerie. Dubaï est un vrai pont entre le Moyen-Orient et le reste du monde, ainsi elles pourront acquérir la notoriété", assure-t-elle, ajoutant que certaines expos de 37xDubai seront réalisées uniquement par des femmes.

Ayant reçu un soutien chaleureux et des réactions bienveillantes concernant l’ouverture de 37xDubai, le nouveau lieu incontournable des amoureux de l’art aux Emirats, Clémence Cazeau espère exporter son projet dans plusieurs villes du monde d’ici quelques années.

