Visite d'un haut responsable iranien aux Emirats arabes unis

Cette visite intervient alors que Téhéran et Riyad se sont mis d'accord pour rétablir leurs relations diplomatiques

Le président des Émirats arabes unis, Mohammed ben Zayed Al Nahyane, a rencontré le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Shamkhani, à Abou Dhabi jeudi, a rapporté l'agence de presse officielle WAM.

Au cours de la réunion, ils ont discuté "des relations bilatérales et des moyens de construire des ponts de coopération entre les deux pays dans divers domaines afin de réaliser les intérêts communs", selon WAM.

Les deux hommes ont également discuté "des questions et des développements régionaux et internationaux d'intérêt commun, et de l'importance de travailler pour soutenir la paix et la coopération dans la région". Plusieurs hauts responsables émiratis ont assisté à la réunion, notamment le conseiller à la sécurité nationale Sheikh Tahnoun ben Zayed al-Nahyane, qui s'est entretenu séparément avec M. Shamkhani.

"Nous devrions essayer d'accroître la sécurité, la paix et le bien-être des habitants de la région par le dialogue et l'interaction... tout en empêchant les étrangers de jouer un rôle non constructif", a affirmé M. Shamkhani lors de sa rencontre avec le cheikh Tahnoun, selon l'agence de presse officielle iranienne IRNA.

La visite de M. Shamkhani aux Émirats arabes unis intervient peu après que l'Arabie saoudite et l'Iran ont annoncé qu'ils étaient parvenus à un accord, négocié par la Chine, en vue de rétablir leurs relations diplomatiques. M. Shamkhani a représenté Téhéran lors des pourparlers qui ont abouti à cet accord, salué par les Émirats arabes unis.

Les Émirats arabes unis ont renvoyé un ambassadeur en Iran en septembre, plus de six ans après qu'Abou Dhabi a réduit ses relations avec Téhéran. Les Émirats arabes unis avaient coupé les leurs relations diplomatiques avec l'Iran après que l'Arabie saoudite eut coupé les ponts avec la République islamique en 2016, à la suite d'une attaque menée par des partisans du régime iranien contre son ambassade à Téhéran et son consulat à Machhad.