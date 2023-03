L'Iran va cesser de fournir des armes aux Houthis dans le cadre d'un accord avec l'Arabie saoudite (média)

L'accord sur la reprise des relations a fait naître l'espoir d'une résolution potentielle du conflit au Yémen dans un avenir proche

L'Iran aurait accepté de cesser ses livraisons secrètes d'armes à la milice Houthi au Yémen dans le cadre de l'accord conclu sous l'égide de la Chine entre l'Iran et l'Arabie saoudite en vue de rétablir les relations diplomatiques, selon un rapport du Wall Street Journal citant des responsables américains et saoudiens.

L'Arabie saoudite et l'Iran ont annoncé la semaine dernière qu'ils étaient parvenus à un accord, négocié par la Chine, pour rétablir leurs relations diplomatiques.

À la suite de l'annonce de l'accord sur le rétablissement des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et l'Iran, des responsables des deux pays ont affirmé que l'Iran exhorterait les Houthis à mettre fin à leurs attaques contre l'Arabie saoudite.

L'accord sur la reprise des relations a fait naître l'espoir d'une résolution potentielle du conflit au Yémen dans un avenir proche. L'approche de l'Iran à l'égard du conflit sera un "test décisif" pour le succès de l'accord négocié par Pékin, a déclaré ce responsable.

Le médiateur des Nations Unies pour le Yémen a exhorté mercredi les parties belligérantes à "saisir l'occasion" de prendre des mesures décisives en faveur de la paix et a déclaré que l'accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran avait relancé l'élan en faveur de la fin du conflit.

"Les parties doivent saisir l'occasion offerte par cette dynamique régionale et internationale pour prendre des mesures décisives en faveur d'un avenir plus pacifique", a déclaré Hans Grundberg devant les 15 membres du Conseil de sécurité.

AP Photo/Hani Mohammed

Une coalition arabe est intervenue au Yémen en 2015 après que les Houthis ont chassé le gouvernement de la capitale Sanaa en 2014. Les États-Unis et leurs alliés ont accusé l'Iran de fournir aux Houthis des missiles, des drones et d'autres armes utilisées dans les attaques contre l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et les forces yéménites qui tentent de vaincre les militants soutenus par l'Iran.

La République islamique soutient ouvertement les Houthis sur le plan politique, mais nie tout transfert d'armes en violation des résolutions de l'ONU.