Un séisme de magnitude 5 frappe la frontière Irak-Iran

Une réplique plus faible de magnitude de 3,6 sur l'échelle de Richter a été enregistrée tôt vendredi matin

Un tremblement de terre de magnitude 5 a frappé la zone frontalière entre l'Irak et l'Iran jeudi, a rapporté l'agence de presse irakienne INA. L'épicentre du tremblement de terre se trouve à huit miles de Halabja, dans la région du Kurdistan irakien, selon des rapports locaux.

https://twitter.com/i/web/status/1636437129902342169 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'IRNA, l'agence de presse d'État iranienne, a rapporté que le tremblement de terre s'est produit à une profondeur de 6,5 kilomètres sous la surface de la terre et a été ressenti dans la province de Kermanshah. Le ministère irakien des Transports a déclaré quant à lui que le tremblement de terre avait été ressenti à Sulaymaniyah, Kirkuk, Erbil et Bagdad.

Le tremblement de terre n’a pour le moment fait ni dégâts ni blessés en Irak, indique l’INA. Une réplique plus faible de magnitude de 3,6 sur l'échelle de Richter a été enregistrée tôt vendredi matin.

https://twitter.com/i/web/status/1636452164389453824 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'Irak a été frappé par au moins trois tremblements de terre dans les provinces de Ninive et d'Erbil à la fin du mois de février. Ces séismes surviennent après le tremblement de terre de magnitude 7,8 du 6 février, qui a secoué le sud de la Turquie et la Syrie, faisant des dizaines de milliers de morts et détruisant des milliers de bâtiments.