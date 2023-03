Dubaï et Abu Dhabi dans le top des villes où les gens sont le plus heureux

Dubaï s'est classé au huitième rang des villes les plus prisées par les voyageurs

Un récent rapport intitulé "Cities of Choice" a classé Dubaï et Abu Dhabi en tête des villes où les gens sont le plus heureux au monde. Dubaï est arrivée en première position devant Washington, Singapour, San Francisco, Guangzhou, Boston, Seattle, Atlanta, Barcelone et Berlin, parmi les villes classées dans la catégorie des villes dont la population est supérieure à 3 millions d'habitants et inférieure à 10 millions.

Dubaï a obtenu une note de 74 sur 100, "ce qui indique que les habitants ont un fort sentiment d'appartenance et d'attachement à leur ville et qu'ils entretiennent des relations sociales significatives".

Vladislav Boutenko, directeur général et associé principal du BCG, et co-auteur du rapport, a déclaré qu'"il est aujourd'hui plus facile que jamais de déménager. Le défi pour les responsables de l'urbanisme est de déterminer ce qui rend leurs résidents heureux afin de pouvoir conserver les résidents actuels et en attirer de nouveaux".

DROR BALDINGER / ABRAHAMIC FAMILY HOUSE / AFP Abu Dhabi

Dubaï a également obtenu un score élevé dans la catégorie "opportunités économiques" (71 sur 100), "ce qui indique que la ville offre un environnement très propice à la prospérité des entreprises et des entrepreneurs".

Parmi les indicateurs positifs figurent "les opportunités de travail, de carrière et de revenus, l'égalité des opportunités de revenus pour les entreprises et la disponibilité des prêts personnels".

Dubaï a été classée au huitième rang des villes les plus prisées par les voyageurs, après Washington, Singapour, San Francisco, Guangzhou, Madrid, Boston et Seattle.

Abu Dhabi a obtenu une note de 73 sur 100 dans la catégorie "opportunités économiques" pour son "environnement favorable aux entreprises qui encourage l'innovation et l'esprit d'entreprise". Les investissements d'Abu Dhabi dans les domaines de la technologie, des énergies renouvelables et du tourisme ont attiré en masse les investisseurs locaux et étrangers.