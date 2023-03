Cisjordanie : un véhicule de touristes allemands attaqué par des Palestiniens à Naplouse

Un drapeau d'Israël était apposé à la voiture

Un groupe de touristes allemands qui se trouvait à Naplouse ce samedi avec un véhicule de la municipalité de Tel-Aviv a été attaqué par des Palestiniens qui l'ont encerclé et jeté des pierres. Au dernier moment, ils ont été secourus sains et saufs par un Arabe israélien. La raison de l'attaque contre le véhicule était le drapeau israélien qui était apposé sur le véhicule.

Dans une vidéo de l'incident, on voit des dizaines de personnes attaquer la voiture blanche, ouvrir les portes de la voiture, briser les rétroviseurs et jeter des pierres. La voiture s'est d'abord arrêtée au milieu de la route lorsque la foule l'a encerclée. Après quelques secondes, elle a repris sa route. "Nous voulions juste boire du café", ont affirmé les touristes.

L'affaire intervient dans un contexte de tensions dans la région et environ dix jours après que l'armée israélienne et du Shin Bet ont opéré dans la région de Naplouse. Tsahal a arrêté les deux fils du terroriste de l'attaque à Hawara, Khaled et Mohammed Harusha, qui l'ont aidé à s'échapper.