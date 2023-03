Une délégation du Jihad islamique a rencontré Nasrallah (média palestinien)

"Les deux parties ont exprimé leur appréciation pour l'héroïsme du peuple palestinien"

Une délégation du Jihad islamique menée par Ziad Nakhala a rencontré ce samedi le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, ont rapporté les médias palestiniens.

"Au cours de la réunion, les deux parties ont abordé la situation dans la région et les défis auxquels est confrontée la résistance palestinienne. Ils ont souligné la poursuite de la consultation et de la coordination entre eux de façon à renforcer la résistance contre l'ennemi sioniste", a affirmé l'organisation terroriste dans un communiqué.

Al-Manar / AFP

"Les deux parties ont exprimé leur appréciation pour l'héroïsme du peuple palestinien et les braves combattants qui affrontent courageusement les gangs d'occupation et son armée criminelle sur la terre de Palestine, en particulier à Jérusalem et en Cisjordanie", ajoute le communiqué.