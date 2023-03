Israël et l'Autorité palestinienne se réuniront dimanche pour une conférence en Egypte

Cette conférence vise à apaiser la région avant le Ramadan

Une conférence se tiendra dimanche à Charm el-Cheikh, en Égypte, avec la participation d'Israël, de l'Autorité palestinienne, de l'Égypte, de la Jordanie et des États-Unis dans le cadre des tentatives pour restaurer, renforcer et empêcher la désintégration de l'Autorité palestinienne. Ces efforts visent également à prendre des mesures pour stabiliser l'Autorité palestinienne, comme par exemple à travers une aide économique.

Le Shin Bet rapporte un nombre sans précédent d'avertissements d'attentats pour les prochaines semaines et le renforcement des forces palestiniennes pourrait aider à apaiser la région. Récalcitrante, Ramallah a dû se plier à la demande de la Jordanie, de l'Egypte et des Etats-Unis pour assister à la conférence, et enverra trois représentants les plus proches du président Mahmoud Abbas.

L'Autorité palestinienne essuie de nombreuses critiques ces derniers temps notamment de la part du Hamas, du Fatah, mais aussi de l'organisation Fosse aux lions. Cette conférence s'apparente à la réunion de la "dernière chance" pour empêcher que la situation ne devienne incontrôlable et que la situation sécuritaire ne se transforme en un conflit de plus grande envergure.

Ahmad HASSAN / AFP Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas

Hussein al-Sheikh, le ministre responsable des relations entre Israël et l'Autorité palestinienne, a évoqué le sommet attendu et affirmé que "la délégation palestinienne y participera dimanche pour protéger les droits du peuple palestinien et exiger la fin de l'agression israélienne". De l'autre côté, le Hamas et le Jihad islamique condamnent et attaquent : "Israël ne comprend que la force et doit être confronté avec tous les moyens possibles - participer à cette conférence, c'est ignorer la volonté populaire".

Plus tôt ce samedi, l'organisation terroriste Fosse aux lions a lancé sa première roquette dans le sud d'Israël - L'alarme a retenti dans la localité de Nahal Oz près de bande de Gaza, après environ deux semaines de silence.

Un porte-parole de Tsahal a déclaré dans la soirée qu'une roquette avait été détectée dans un terrain vague. Aucune victime n'a été signalée, le dôme de fer n'a pas été activé et les habitants ont affirmé ne pas avoir entendu d'explosions.