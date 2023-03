Bachar al-Assad en visite aux Émirats arabes unis

Cette visite intervient alors que plusieurs pays arabes cherchent à renouer leurs liens avec Damas, isolé diplomatiquement depuis plus de 10 ans

Le président syrien, Bachar al-Assad, a effectué dimanche une visite officielle aux Émirats arabes unis. Cette visite intervient alors que plusieurs pays arabes cherchent à renouer leurs liens avec Damas, qui était isolé sur le plan diplomatique depuis plus d'une décennie. L'agence de presse officielle émiratie, WAM, a rapporté que le président Assad était accompagné de son épouse, Asma, pour leur première visite à l'étranger depuis le début de la guerre en Syrie en 2011.

Le président syrien a été accueilli dans la capitale Abou Dhabi par le président émirati, Mohammed ben Zayed Al-Nahyane. Des avions de combat émiratis ont escorté l'avion présidentiel syrien lors de son entrée dans l'espace aérien émirati. Depuis la répression d'un soulèvement populaire en 2011, la Syrie et son président avaient été exclus de la Ligue arabe et isolés sur le plan diplomatique. Mais depuis le tremblement de terre qui a frappé le pays, plusieurs pays arabes ont intensifié leurs contacts et envoyé de l'aide à Damas.

La visite du président syrien à Oman en février et celle aux Émirats arabes unis cette semaine témoignent de ces efforts de rapprochement. En fin 2018, les Émirats avaient rouvert leur ambassade à Damas et en mars 2022, Bachar al-Assad avait effectué sa première visite dans un pays arabe en se rendant à Abou Dhabi.

SYRIAN PRESIDENCY FACEBOOK PAGE / AFP Le président syrien Bachar el-Assad

Les Émirats arabes unis ont été à l'avant-garde des efforts d'aide à la Syrie après le tremblement de terre et ont promis plus de 100 millions de dollars d'aide, dépêché une équipe de sauvetage et fourni des milliers de tonnes de matériel de secours. Le ministre émirati des Affaires étrangères, Abdallah ben Zayed Al-Nahyane, s'est également rendu en Syrie le mois dernier, faisant de lui le premier haut responsable du Golfe à le faire après le tremblement de terre.

En déplacement à Moscou cette semaine, le président Assad a été reçu par son homologue russe, Vladimir Poutine, qui tente depuis plusieurs années de rapprocher Damas des pays arabes.