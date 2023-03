Des archéologues découvrent la plus ancienne ville perlière du Golfe aux Émirats arabes unis

Les objets trouvés sur l'île de Siniyah à Umm al-Quwain remontent à la période préislamique de la région, à la fin du VIe siècle

Des archéologues ont affirmé lundi avoir trouvé la plus ancienne ville perlière du golfe Persique sur une île située au large de l'un des cheikhdoms du nord des Émirats arabes unis. Les objets trouvés dans cette ville de l'île de Siniyah à Umm al-Quwain, qui abritait probablement des milliers de personnes et des centaines de maisons, remontent à la période préislamique de la région, à la fin du VIe siècle. Si des villes perlières plus anciennes ont été mentionnées dans des textes historiques, c'est la première fois que des archéologues affirment en avoir physiquement trouvé une datant de cette époque ancienne dans l'ensemble des pays du golfe Persique.

AP Photo/Jon Gambrell Un journaliste filme des ruines découvertes sur l'île de Siniyah à Umm al-Quwain, aux Émirats arabes unis, lundi 20 mars 2023

"Il s'agit du plus ancien exemple de ce type de ville perlière caractéristique du golfe", a déclaré Timothy Power, professeur associé d'archéologie à l'université des Émirats arabes unis. "C'est l'ancêtre spirituel de villes comme Dubaï".

La ville perlière se trouve sur l'île de Siniyah, qui protège les marais de Khor al-Beida à Umm al-Quwain, un émirat situé à quelque 50 kilomètres au nord-est de Dubaï, le long de la côte du golfe Persique. Des archéologues ont déjà découvert sur cette île, dont le nom signifie "lumières clignotantes", un ancien monastère chrétien datant de 1 400 ans.

La ville se trouve directement au sud de ce monastère, sur l'un des doigts de l'île, et s'étend sur 12 hectares. Les archéologues y ont trouvé diverses habitations faites de roches de plage et de mortier de chaux, allant de logements exigus à des maisons plus vastes avec des cours, ce qui suggère une stratification sociale, a déclaré M. Power.

Planet Labs PBC via AP Image satellite de Planet Labs PBC qui montre l'île de Siniyah à Umm al-Quwain, aux Émirats arabes unis, le jeudi 16 mars 2023.

Dans les maisons, les archéologues ont découvert des perles détachées et des plombs de plongée, que les plongeurs libres utilisaient pour descendre rapidement au fond de la mer en se fiant uniquement à leur souffle retenu.

La ville est antérieure à la montée de l'islam dans la péninsule arabique, ce qui indique que ses habitants étaient probablement chrétiens. Le prophète Mahomet est né vers 570 et est mort en 632 après avoir conquis La Mecque, dans l'actuelle Arabie saoudite.