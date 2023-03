Will Smith en Arabie saoudite pour la Camel Cup

AlUla est devenue une destination touristique très prisée

L’acteur hollywoodien Will Smith s'est rendu en Arabie saoudite lors de la compétition inaugurale de la Camel Cup à AlUla. Il a assisté à la course avec le producteur de disques lauréat d’un Grammy Swizz Beats. Il est le premier Américain à posséder une équipe de course de chameaux dans le Royaume.

Beatz assistait à la course afin d’observer les concurrents de son équipe du Bronx saoudien en action.

Dans des photos postées sur les réseaux sociaux, Smith et Beatz ont été aperçus en train de boire le café, un symbole essentiel de la culture arabe.

Photo by Joel C Ryan/Invision/AP Will Smith

Beatz a accompagné ses photos avec Smith sur Instagram de la légende suivante: "Aujourd’hui, lors de la première édition d'AlUla Camel Cup, j’ai eu un invité surprise qui est venu soutenir mon équipe."

Smith a acquis une renommée dans le monde du cinéma en tant qu'homme de premier plan dans des films tels que le film d'action Bad Boys (1995), ses suites Bad Boys II (2003) et Bad Boys for Life (2020), et les comédies de science-fiction Men in Black (1997) , Men in Black II (2002) et Men in Black 3 (2012). Après avoir joué dans les thrillers Independence Day (1996) et Enemy of the State (1998), il a reçu des nominations aux Oscars du meilleur acteur pour son interprétation de Muhammad Ali dans Ali (2001) et de Chris Gardner dans The Pursuit of Happyness (2006).

Pour son interprétation de Richard Williams dans le drame sportif biographique King Richard (2021), Smith a remporté l'Oscar, le BAFTA Award, le Golden Globe Award et le Screen Actors Guild Award du meilleur acteur. Lors de la cérémonie des Oscars 2022, peu de temps avant de gagner, Smith a fait face à une réaction publique pour avoir giflé le présentateur des Oscars Chris Rock après que Rock a fait une blague non scénarisée faisant référence à la femme de Smith, Jada Pinkett Smith.