La Jordanie fustige B. Smotrich : "une incitation irréfléchie, une violation du traité de paix"

"La Jordanie prendra toutes les mesures politiques et juridiques nécessaires pour faire face à ces actions et déclarations extrémistes"

Amman a qualifié l'action du ministre israélien des Finances Betsalel Smotrich d'"incitation irresponsable et de violation des normes internationales et du traité de paix jordanien" après sa déclaration selon laquelle "il n'y a pas de peuple palestinien", la veille à Paris.

Le porte-parole du ministère jordanien des affaires étrangères a également condamné "les déclarations racistes et extrémistes faites par le ministre israélien contre le peuple palestinien, son droit à l'existence et ses droits historiques dans son État indépendant et souverain sur le sol national palestinien".

Il appelle le gouvernement israélien à condamner les déclarations de M. Smotrich et affirme que la Jordanie "prendra toutes les mesures politiques et juridiques nécessaires pour faire face à ces actions et déclarations extrémistes et haineuses", ajoutant qu'elles "représentent une escalade dangereuse qui menace la sécurité et la stabilité".

Plus tôt ce lundi, le Premier ministre de l'Autorité palestinienne Mohammad Shtayyeh, a dénoncé comme "incendiaires" et racistes les propos tenus par le ministre niant l'existence des Palestiniens comme individus et comme peuple.

Cette déclaration du ministre n'est pas la première du genre puisqu'en en décembre 2015, Betsalel Smotrich alors député du parti Sionisme religieux avait affirmé qu'"il n'y a et il n'y aura pas de peuple palestinien parce que nous imposerons la souveraineté israélienne sur la Judée et la Samarie". "Il y avait déjà un désir d'annexion et de rejet de toute idée d'un peuple palestinien qui est selon lui une invention des cent dernières années. Ce message s'adresse à la Maison Blanche et le Palais de l'Elysée à Paris doivent intégrer cette donnée et arrêter de rêver à la solution à deux Etats", commente l'analyste politique Maurice Ifergan à i24NEWS.

"Ce message s'adresse aux Israéliens 'confus' qui rêvent d'une solution à deux Etats et aussi aux Arabes israéliens. Le ministre leur demande de lutter contre les Juifs", a affirmé M. Ifergan.