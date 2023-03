Cisjordanie/Ramadan : annonce de mesures pour les Palestiniens

Ces mesures sont conformes aux recommandations des organes de sécurité

Le coordinateur des opérations gouvernementales dans les Territoires, le général de division Rasan Aliyan, a annoncé ce lundi qu'à l'issue d'une évaluation de la situation sécuritaire, une série de mesures ont été approuvées en faveur de la population palestinienne à l'occasion du mois de Ramadan. Ces mesures sont conformes aux recommandations des organes de sécurité et ont pour but de permettre à la population palestinienne de pratiquer librement leur religion.

Dans le cadre de ces mesures, l'entrée des fidèles palestiniens sur le Mont du Temple pour les prières du vendredi pendant le mois de Ramadan a été approuvée. L'entrée des femmes sera autorisée à tous les âges et l'entrée des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans sera autorisée sans qu'il soit nécessaire d'avoir un permis existant. L'entrée des hommes âgés de 55 ans et plus sans permis et des hommes âgés de 45 ans et plus sera subordonnée à l'obtention d'un permis. Tous les permis sont subordonnés à l'obtention d'une habilitation de sécurité.

En outre, à l'occasion du Ramadan, les visites familiales en Israël ont été approuvées pour les résidents palestiniens de Cisjordanie, ainsi que pour les visites de parents étrangers dans les Territoires. Tous les permis seront délivrés sous réserve de l'approbation des services de sécurité.

Par ailleurs, les Palestiniens pourront voyager depuis l'aéroport Ramon d'Eilat pendant le mois de Ramadan. De même, les heures d'ouverture seront prolongées aux différents points de passage de Cisjordanie.

Les résidents de la bande de Gaza auront droit à un quota limité de visites à Jérusalem du dimanche au jeudi, pour les femmes âgées de 50 ans et plus et pour les hommes âgés de 55 ans et plus.

La poursuite de la politique sera possible en fonction de l'évaluation de la situation et de la stabilité sécuritaire. Le général Rasan Aliyan a informé les hauts fonctionnaires de l'Autorité palestinienne et les parties concernées de la communauté internationale des mesures prises et des gestes posés à l'occasion de la fête, et les a salués en leur souhaitant un bon ramadan.