Premier symposium israélien sur le traitement du cancer pour les professionnels de la santé palestiniens

"La collaboration avec les médecins et les établissements de santé palestiniens est essentielle pour faire progresser les soins de santé"

Le centre médical Sheba, le plus grand hôpital d'Israël et l'un des meilleurs au monde, a organisé lundi un symposium sur le traitement des cancers pédiatriques, le premier du genre, à l'intention des professionnels de la santé palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza.

L'événement visait à renforcer les capacités des étudiants en médecine et des professionnels de la santé de la région en mettant en lumière les dernières avancées et innovations en matière de traitement du cancer, et en décrivant l'approche unique de Sheba en matière de soins pédiatriques contre le cancer.

"Nous accueillons aujourd'hui nos collègues palestiniens non seulement pour partager avec eux les dernières innovations mais aussi parce que la collaboration avec les médecins et les établissements de santé palestiniens est essentielle pour faire progresser les soins de santé dans la région", a déclaré le professeur Itai Pessach, directeur de l'hôpital pour enfants Edmond et Lily Safra, dans son allocution d'ouverture.

"Nous nous engageons à travailler ensemble pour faire la différence dans la vie de nos patients et pour promouvoir la paix et la coopération dans le domaine de la médecine", a-t-il ajouté.

Intitulé "Recent Advances in Cancer Treatment 2023", le symposium a réuni les principaux oncologues de Sheba, des cliniciens et des prestataires de soins de santé de Cisjordanie et de Gaza, ainsi que des hauts responsables du ministère de la santé de l'Autorité palestinienne.

"Ce rassemblement marque un moment historique pour le centre médical de Sheba et pour les soins de santé dans la région. Aujourd'hui, nous entamons un nouveau voyage ensemble, un voyage qui continuera à renforcer les liens entre nous", a déclaré Raied Baloum, directeur des services régionaux au centre Sheba.

Sheba Medical Center Raied Baloum

"Cet événement témoigne de notre engagement commun à fournir les meilleurs soins possibles à tous les patients. J'ai hâte de voir l'impact positif de cette collaboration dans les années à venir".

L'engagement de Sheba à améliorer la santé des habitants de la région se reflète dans sa collaboration permanente avec des institutions palestiniennes. Ces dernières années, Sheba s'est associé à des hôpitaux palestiniens pour dispenser une formation médicale spécialisée.