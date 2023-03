Un attentat à Jérusalem déjoué : le Shin Bet démantèle une cellule terroriste

Une infrastructure de terroristes de la bande de Gaza a été découverte, à l'origine ces dernières semaines de plans d'attaques contre Israël

Une cellule terroriste de la bande de Gaza qui préparait des attaques d'envergure en Israël a été démantelée, a révélé mardi matin le Shin Bet, Service de sécurité intérieure israélien.

A leur tête, figurent les deux terroristes Iman Yosef Khalil Zakat, 31 ans, et Mohammad Zabri Aram, 40 ans, des habitants de Rafah qui font partie de l'organisation "Comités de résistance" à Gaza.

Shin Bet

La cellule était sous surveillance secrète et a pu être démantelée avant l'exécution des attaques. Zakat et Aram avaient recruté de jeunes Palestiniens dans la région de Cisjordanie pour les former et ainsi organiser des attentats contre les Israéliens et des transferts d'armes sur le territoire.

L'enquête du Shin Bet a également indiqué que des jeunes Palestiniens avaient reçu des instructions précises destinée à mener une fusillade d'envergure à Jérusalem dans les jours à venir, grâce à une arme à feu qui leur avait été remise.

Shin Bet L'arme que les terroristes de Cisjordanie prévoyaient d'utiliser a été confisquée par les forces de sécurité israéliennes.

Le mois dernier, deux frères palestiniens, résidents de Cisjordanie, avaient déjà été arrêtés, soupçonnés d'avoir été recrutés pour commettre un attentat à la bombe en Israël. Au cours de l'enquête, il est apparu que les deux hommes avaient reçu pour instruction de mener diverses actions, et qu'une arme destinée à des activités terroristes contre des cibles israéliennes leur avait été remise.

Les militants de l'infrastructure appartiennent aux "Comités de résistance", soutenus et financés par l'organisation terroriste Hamas dans la bande de Gaza. L'enquête du Shin Bet se poursuit.

"Ce qui est aberrant, c'est le manque de réaction israélienne. On sait très bien que le commandant des militaires du Hamas via des enregistrements prépare tout une campagne pour soulever la Cisjordanie contre des cibles israéliennes à Jérusalem. le Shin Bet pointe du doigt la responsabilité du Hamas et pour l'instant Israël par deux fois n'a pas réagi à des missiles tirés sur son territoire. Et à chaque fois qu'on découvre des cellules terroristes, on dit que c'est le Hamas sans agir contre lui", a dénoncé ce mardi matin Jacques Neriah, ancien officier du renseignement militaire sur i24NEWS.

Selon Neriah, l'inaction politique s'explique par le désintérêt du gouvernement à se confronter militairement avec le Hamas en plein ramadan qui pourrait mener à un embrasement de la Cisjordanie et dans le nord. "Par exemple, le moindre incident sur le Mont du temple pendant le ramadan pourrait provoquer une déflagration immense au niveau locale mais aussi régional", a-t-il conclu.