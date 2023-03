Existence du peuple palestinien : Les Emirats arabes unis condamnent les propos de Smotrich

Les Emirats ont qualifié les propos de Betsalel Smotrich de "rhétorique d'incitation"

Après les condamnations de la Jordanie et de l'Égypte, les Émirats arabes unis ont à leur tour reproché au ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, de "nier l'existence du peuple palestinien et de s'exprimer depuis un podium orné d'une carte d'Israël chevauchant la Cisjordanie et la Jordanie, qualifiant ces propos de "rhétorique d'incitation".

"Il n'y a pas de Palestiniens car il n'y a pas de peuple palestinien", avait déclaré dimanche soir le ministre des Finances lors d'une visite privée à Paris, selon une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux.

"Ce genre de commentaire n'aide pas du tout", a déclaré Farhan Haq, porte-parole du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres. L'ONU "continuera à soutenir les droits du peuple palestinien et à pousser pour une solution à deux Etats, israélien et palestinien, vivant côte-à-côte dans la paix et la sécurité", a-t-il ajouté.

En visite privée à Paris, M. Smotrich a fait ces déclarations le jour même de pourparlers en Egypte pour tenter d'atténuer les tensions à l'approche du ramadan et alors que le conflit israélo-palestinien est aspiré dans une nouvelle spirale de violence.

"Après 2.000 ans d'exil, les prophéties (de la Bible) commencent à se réaliser et (...) le peuple d'Israël retourne chez lui", a déclaré M. Smotrich. "Il y a des Arabes autour qui n'aiment pas cela, alors que font-ils? Ils inventent un peuple fictif et prétendent à des droits fictifs sur la terre d'Israël", a-t-il ajouté.

Ces "propos incendiaires" selon lesquels "il n'y a pas de peuple palestinien et que celui-ci est une invention (...) est une preuve irréfutable du racisme de l'idéologie sioniste extrémiste" du gouvernement israélien dirigé par Benjamin Netanyahou, a déclaré le Premier ministre de l'Autorité palestinienne Mohammad Shtayyeh.

Mais pour M. Smotrich, "c'est la vérité historique, c'est la vérité biblique (...) et cette vérité, les Arabes en Israël doivent l'entendre (et elle) doit être entendue ici au palais de l'Elysée, et à la Maison Blanche à Washington".

Ces paroles témoignent de la "politique raciste et fasciste" d'Israël, a déclaré le mouvement terroriste Hamas, appelant la communauté internationale, dont la France, à prendre "fermement position contre l'occupation" israélienne des Territoires palestiniens.

L'ambassadeur israélien en Jordanie a ensuite été convoqué par les autorités qui lui ont remis une "lettre de protestation aux termes forts" qu'il doit transmettre à son gouvernement, a indiqué le ministère jordanien en soirée. Le ministère des Affaires étrangères israélien a affirmé l'"attachement d'Israël à l'accord de paix" avec Amman, assurant que "la position de l'Etat d'Israël, qui reconnaît l'intégrité territoriale du Royaume hachémite, n'(avait) pas changé."