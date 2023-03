Des influenceurs Arabes-israéliens à Bahreïn pour promouvoir le dialogue

Malgré les bonnes intentions qui ont permis de faire progresser les liens entre les deux nations, de nombreux défis subsistent

La paix de notre vivant ? Certains tentent de transformer ce rêve en réalité. Deux ans et demi après la signature des accords historiques d'Abraham entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn, une délégation d'influenceurs Arabes-israéliens est arrivée à Manama dans le but de promouvoir les liens et le dialogue entre les deux peuples

"Les Arabes israéliens sont le véritable pont qui permettra de renforcer les relations entre l'État d'Israël et les pays du Moyen-Orient. Les hommes d'État ont signé les accords et notre travail consiste à les mettre en œuvre. Nous sommes tous des êtres humains, nous n'avons qu'un seul objectif : vivre dans la paix et la dignité et partager l'amour de l'humanité. Les gens d'ici ne savent pas grand-chose de l'État d'Israël, ils ne savent même pas qu'il y a des citoyens arabes, nous sommes heureux de partager notre expérience positive avec eux", a déclaré Amir Mazareb, chef du conseil municipal de Zarzir en Israël.

Plusieurs liens ont depuis été établis.

"De tels événements ont stimulé les discussions, les échanges sur les possibilités d'intérêt mutuel. Ils permettent d'acquérir une expérience directe de chaque côté. Ici, dans le Golfe, nous voulons bénéficier des avancées israéliennes en termes de technologie et de projets qui profiteront à la région", a déclaré l'économiste bahreïni Ahmad Al-Sheik.

Sharaka, une ONG à but non lucratif créée à la suite de la signature des accords, a amené la délégation dans le pays du Golfe en tant qu'ambassadeurs uniques de l'État juif. Il s'agit de la première délégation de ce type à Bahreïn et elle constitue un test intéressant pour les relations entre les deux nations - musulmans, chrétiens et druzes fiers d'être Israéliens - qui ne sont pas nécessairement celles auxquelles on pense lorsqu'on évoque l'État juif.

AP Photo/Frank Augstein Vue de Manama à Bahreïn

"C'est très excitant pour nous de venir ici voir nos frères de Bahreïn. Bravo pour cette initiative de paix entre Israël et Bahreïn. C'est merveilleux de voir l'accueil chaleureux des gens très sympathiques ici. Cet accord de normalisation aurait dû être conclu il y a longtemps, c'est tout simplement incroyable. C'est une grande fierté pour Israël, et aussi pour moi en tant qu'Israélien, de montrer à la population locale notre vrai visage. S'asseoir avec les gens et leur expliquer que l'on est un Israélien jouissant des mêmes droits qu'eux, cela les surprend un peu. C'est de la vraie diplomatie", a déclaré Sami Alqrinawi, homme d'affaires et entrepreneur Arabe-israélien.

"Je rencontre des gens du Qatar, je leur parle d'Israël, de la façon dont les musulmans vivent en Israël. Nous avons besoin de cette paix avec l'Arabie saoudite et le Qatar. Nous sommes heureux de rencontrer tout le monde ici", a-t-il ajouté.

Mais, malgré les bonnes intentions qui ont permis de faire progresser les liens entre les deux nations, de nombreux défis subsistent.

"Ils nous voient davantage ici, des oppositions s'expriment, c'est simplement pour moi un signe que nous faisons plus et que nous suscitons plus d'inquiétude chez ceux qui s'opposent de toute façon au processus", a déclaré l'ambassadeur d'Israël à Bahreïn, Eitan Ne'Ah.

Et comme cette visite a eu lieu au moment de la joyeuse fête juive de Pourim, qui marque la survie des Juifs qui avaient été condamnés à mort par leurs dirigeants perses, elle a été l'occasion de célébrer cette fête avec la communauté juive de Bahreïn.

"Notre vision est celle d'une relation de personne à personne. Ce que je fais ici, c'est de l'humain à l'humain. Nous aimons tout le monde. Nous ne tenons pas compte de la couleur ou de l'origine. Être ici est une joie. Je suis heureux d'être avec la communauté juive et musulmane", a déclaré le professeur Masad Barhoum, directeur général du centre médical de Galilée.

Fatema Al Harbi est la directrice générale de Sharaka à Bahreïn. Alors que nous roulions ensemble dans les rues de Manama, elle nous a donné un aperçu de sa vision en tant qu'ambassadrice de la paix: "Tout a commencé avec la signature des accords d'Abraham, lorsque mon pays a décidé d'entretenir des relations diplomatiques avec Israël. J'y ai vu une occasion d'être une ambassadrice du changement, de rassembler davantage de personnes et de jeter des ponts avec le peuple israélien", explique-t-elle.

"Je pense que l'objectif est d'instaurer la paix entre les peuples, de permettre aux Bahreïnis d'avoir des amis en Israël, de faire des allers-retours entre les deux pays, de permettre aux Israéliens d'ouvrir des entreprises à Bahreïn et vice-versa", a ajouté Fatema.

La signature des accords a ouvert la porte à d'innombrables possibilités, mais les deux pays n'ont pas encore exploité le potentiel de leurs relations dans les domaines de l'économie, de la culture et du tourisme. Le succès de cette délégation réside simplement dans les interactions de base entre les personnes et dans la construction de ponts en faveur de la paix.