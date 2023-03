Un jour avant le Ramadan, le porte-parole de Mahmoud Abbas met en garde Israël contre toute "escalade"

Le porte-parole du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh, a mis en garde Israël mercredi contre la poursuite des tensions, à la veille du ramadan. Selon lui, "le danger de l'escalade israélienne en cours contre le peuple palestinien, y compris les mesures punitives contre les prisonniers, les invasions de villes palestiniennes et la poursuite des colonies, conduira à une explosion que personne ne sera capable de contrôler."

Selon lui, "l'escalade israélienne contre les prisonniers 'héros', qui est dirigée par l'extrémiste fasciste Itamar Ben Gvir, aura de graves conséquences. La communauté internationale, et toutes les instances internationales, y compris le Conseil de sécurité, le Conseil des droits de l'homme et d'autres organisations doivent intervenir et l'arrêter immédiatement, avant qu'il ne soit trop tard".

Flash 90 Nabil Abu Rudeineh, porte-parole du président de l'AP Mahmoud Abbas, s'exprime lors d'une conférence de presse à Ramallah, en Cisjordanie

Dans un communiqué, le porte-parole de Mahmoud Abbas a ajouté que "la question des prisonniers est centrale pour le peuple palestinien et ses dirigeants. Tous les Palestiniens soutiennent ces héros". Rudeineh pense qu'Abou Mazen est en pourparlers intensifs avec toutes les parties internationales concernées "pour arrêter les attaques d'Israël contre les prisonniers et le peuple palestinien".

En outre, le chef adjoint du bureau politique du Hamas, Moussa Abu Marzouq, a également mis en garde contre l'escalade des tensions et a également abordé la question des prisonniers palestiniens, qui ont entamé une grève de la faim. "Je me tiens aux côtés des prisonniers dans la poursuite de la protestation dans les prisons israéliennes. Nos héros prisonniers sont confrontés aux activités fascistes des sionistes. L'occupation est folle de penser qu'elle peut agir contre nos prisonniers sans aucune réaction", a-t-il souligné.

Abd Rahim Khatib. Flash 90 Moussa Abu Marzouq

La nuit dernière, six prisonniers sécuritaires ont entamé une grève de la faim dans les prisons israéliennes et les dirigeants du club des prisonniers palestiniens ont assuré que des milliers d'autres les rejoindront prochainement.

Les factions palestiniennes, dont le Hamas, le Fatah, le Jihad islamique et le Front populaire, ont annoncé dans un communiqué conjoint que la grève de la faim se déroule sous le slogan "Liberté ou martyre", dans le but de "poursuivre et freiner l'agression du ministre Itamar Ben Gvir et les administrations des prisons israéliennes".