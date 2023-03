Cisjordanie : un terroriste éliminé près de Tulkarem

Un complice qui séjournait avec Amir dans l'appartement a été arrêté et emmené pour interrogatoire

Dans le cadre d'une opération spéciale, des combattants de l'unité d'infiltration de Tsahal ont éliminé un terroriste dans le village d'Ezbet Shofa près de Tulkarem dans le secteur de la division régionale de Menashe en Cisjordanie.

Sur la base d'"informations privilégiées" et de renseignements recueillis par le Service général de sécurité sur la localisation d'Amir Khadija qui était recherché et impliqué dans plusieurs attentats contre des Israéliens, et les forces de sécurité opérant au poste de contrôle de Tanim, les soldats ont fait une descente dans son appartement.

Lors de l'arrivée des forces de Tsahal aux abords du bâtiment, l'homme recherché a pointé une arme sur les soldats qui lui ont tiré dessus et l'ont blessé avant qu'il ne soit abattu un peu plus tard alors qu'il avait ouvert le feu.

Un complice qui séjournait avec Amir dans l'appartement a été arrêté et emmené pour interrogatoire.

Au cours de l'opération, des armes, dont un fusil M-16, et le véhicule utilisé par Amir pour commettre les actes terroristes ont été saisis.

Avec le début du Ramadan ce jeudi, la région est sous haute tension. Les forces de sécurité sont sur le qui-vive alors que des dizaines de menaces d'attentats ont été proférées.