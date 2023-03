L’Arabie saoudite va rétablir ses relations diplomatiques avec la Syrie

Les deux gouvernements prévoiraient de rouvrir les ambassades après l'Aïd al-Fitr, à la fin du mois du ramadan

La Syrie et l'Arabie saoudite ont accepté de rouvrir leurs ambassades après avoir rompu leurs relations diplomatiques il y a plus de dix ans, ont indiqué trois sources proches du dossier, ce qui constituerait un pas en avant dans le retour de Damas dans le monde arabe.

Les pourparlers entre Riyad et Damas ont pris de l'ampleur à la suite de l'accord de renouvellement des liens entre l'Arabie saoudite et l'Iran, un allié clé du président Bachar el-Assad, a déclaré une source régionale proche de Damas. Une autre source régionale associée au régime a déclaré que les deux gouvernements "prévoyaient de rouvrir les ambassades après l'Aïd al-Fitr, à la fin du mois du ramadan qui a commencé ce jeudi.

Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane

Le rétablissement des liens entre Riyad et Damas constituerait l'évolution la plus importante à ce jour dans les efforts déployés par les États arabes pour normaliser les relations avec le président syrien qui avait été mis au ban de la communauté internationale après le début de la guerre civile en Syrie en 2011.

Hamad AL-KAABI / UAE PRESIDENTIAL COURT / AFP Le président émirati Sheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan accueille son homologue syrien Bashar al-Assad à Abou Dhabi le 19 mars 2023

Selon l'un des responsables régionaux et un diplomate du Golfe, la décision est le résultat de discussions tenues en Arabie saoudite avec un haut responsable du renseignement syrien. Riyad et Damas n'ont pas encore réagi à cette information. Les sources ont parlé sous couvert d'anonymat en raison du caractère sensible du sujet.

Les Émirats arabes unis ont rouvert leur ambassade à Damas en 2018, arguant que les pays arabes avaient besoin d'une plus grande présence dans la résolution du conflit syrien.