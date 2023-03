Le chef du Shin Bet met en garde Netanyahou sur les menaces qui pèsent sur Israël

Il y a "une convergence entre les menaces sécuritaires et la situation sociale"

Le chef du Shin Bet, Ronen Bar, a mis en garde le Premier ministre Benjamin Netanyahou de l'augmentation des menaces sécuritaires parallèlement à la "rupture dans la société israélienne". Lors de la réunion, il a affirmé que la convergence des menaces mène Israël vers un "endroit très dangereux". Ce n'est pas la première fois que le chef du Shin Bet met en garde le Premier ministre.

L'appel de Bar rejoint les appels similaires de responsables sécuritaires. Selon les médias israéliens, le chef d'état-major Herzi Halevi a présenté des documents au Premier ministre avec des avertissements explicites.

Depuis que le gouvernement a entamé le processus législatif, l'une des principales menaces qui ont été au centre des pourparlers entre les chefs de l'establishment de la défense est les appels répétés au refus des soldats de continuer à servir le pays.

Flash90 Ronen Bar

Parallèlement aux menaces sécuritaires, Israël est confronté à une période économiquement complexe - le shekel a atteint son niveau le plus bas depuis plusieurs années face au dollar, les géants de la haute technologie transfèrent leur argent à l'étranger et un nombre important d'économistes et de personnalités de renom mettent en garde contre les conséquences de l'adoption de la réforme.

Mardi, l'économiste en chef a présenté une prévision alarmante selon laquelle Israël pourrait perdre environ 100 milliards de shekels par an du PIB, en une décennie environ, en raison d'une baisse attendue de la cote de crédit d'Israël.