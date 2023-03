Arabie saoudite : un site rituel préhistorique dévoilé

Les travaux menés sur la structure monumentale en pierre apportent une lumière sur le culte, l'élevage et le pèlerinage au Néolithique supérieur

Un site religieux situé à l’ouest de l’Arabie saoudite, à 55km d’Al-Ula et datant d’environ 7 000 ans, a été dévoilé le 15 mars dans une étude publiée dans la revue scientifique PLOS. La péninsule arabe n’était pas encore recouverte de sable et le paysage ressemblait plutôt à des prairies entourées de lacs. La structure monumentale en pierre du site appelée mustatil, a été étudiée et les travaux menés apportent une lumière sur le culte, l'élevage et le "pèlerinage" au Néolithique supérieur.

Depuis les années 1970, de nombreux mustatils ont été trouvés en Arabie saoudite, mais seulement dix ont été fouillés. Les pratiques religieuses effectuées dans ces monuments sont donc encore loin d’être claires. "Cette étude est l'une des premières à être publiées. Nous n'en savons donc pas encore beaucoup sur cette tradition", a dit à LiveScience, Melissa Kennedy, archéologue à l'université d'Australie occidentale et directrice de l'étude.

FAYEZ NURELDINE / AFP Vestiges d'Al-Ula en Arabie saoudite

Des ossements humains y ont été exhumés d'une zone correspondant à une ancienne structure rectangulaire d’environ 140 mètres de long. Les centaines d’ossements d’animaux d’élevage comme des bœufs ou des chèvres qui y étaient enterrés, peuvent indiquer que les membres du culte les ont probablement sacrifiés à leurs différentes divinités.

Le site qui entoure Al-Ula est devenu un lieu prisé des touristes depuis quelques années. Le royaume saoudien sait exploiter et mettre en valeur ses trésors anciens enfouis comme les vestiges nabatéens ou les peintures rupestres.