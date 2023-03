Emirats : le président gracie une habitante de Haïfa condamnée à mort pour trafic de drogue

Le président accorde de nombreuses grâces à l'occasion du Ramadan

Fida Kiwan, une habitante de Haïfa condamnée à mort aux Emirats Arabes Unis pour trafic de drogue en 2022, a été graciée et va atterrir en Israël, a rapporté samedi soir le site Walla. Le président des Émirats arabes unis, Mohammed ben Zayed Al Nahyane, a décidé de la gracier à l'occasion du Ramadan et répond ainsi à l'appel du président d'Israël Isaac Herzog.

Kiwan a été arrêtée à Dubaï en mars de l'année dernière deux semaines après son arrivée. Elle a été accusée de trafic de drogue et condamnée à mort. La peine de mort a ensuite été commuée par le tribunal des Émirats arabes unis à Abou Dhabi et modifiée ensuite par une réclusion à perpétuité. Au cours de l'année écoulée, par l'intermédiaire de ses avocats israéliens, les avocats Tami Ullman et Shadi Srouji, des membres de sa famille, sa mère, son frère et sa sœur, ont été en contact avec la maison du Président, réitérant et soutenant qu'elle avait été victime d'une fraude.

Dans le cadre de ces efforts, le président de l'État a lancé il y a plusieurs semaines un appel humanitaire personnel à Ben Zayed et, en signe de bonne volonté envers le président de l'État, a décidé de lui pardonner afin qu'elle revienne en Israël.

Amos Ben-Gershom/GPO

Ces derniers jours, les employés de l'ambassade d'Israël à Abou Dhabi dirigée par l'ambassadeur Amir Hayek ont travaillé avec les autorités des Émirats arabes unis sur les aspects techniques de la libération.

Isaac Herzog a exprimé sa gratitude au président des Émirats arabes unis et l'a béni, ainsi que son peuple et tous nos voisins, "pour le mois sacré du Ramadan, un mois de grâce et de paix".

"C'est tellement incroyable d'entendre que nous avons réussi dans notre mission de ramener Fida en Israël. Je dois personnellement remercier le président du pays qui a accepté notre demande et a travaillé dur pour la faire venir ici. Et je remercie le président des Émirats qui a accepté notre demande et accordé la grâce. Tous les avocats de mon cabinet, Shadi Saroji, Yaakov Shlomowitz, Shaf Ullman et moi-même le remercions personnellement pour sa générosité", a témoigné l'avocat Tammy Ullman au site Walla.