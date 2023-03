Jérusalem : les forces de police ont évacué des personnes qui s'étaient barricadées dans la mosquée al-Aqsa

"De fausses vidéos et images concernant le complexe du mont du Temple ont circulé"

Alors que la police s'efforce d'accorder aux musulmans une totale liberté de culte pendant le ramadan, samedi soir, après les prières sur le mont du Temple et sa fermeture, un groupe de personnes se sont barricadées dans la mosquée al-Aqsa, à l'encontre de l'accord conclu avec le Waqf pour le ramadan et des règles en vigueur sur le site. Les forces de police israéliennes ont dû intervenir pour expulser ceux qui s'y trouvaient.

La plupart d'entre eux ont désobéi aux instructions et ont refusé de quitter le site. Par la suite, la police a été contrainte de pénétrer dans le complexe du mont du Temple pour les en déloger. Cette intervention avait pour but d'éviter tout désordre, de perturber la prière du Fajr et d'entraver les visites des touristes et des Israéliens qui se déroulaient sur le site conformément aux heures de visite et aux règles de visite acceptées.

"La police israélienne continuera à autoriser la liberté de culte, mais s'efforcera d'empêcher toute tentative de troubler l'ordre public et de porter atteinte aux pratiques en vigueur dans les lieux saints. De fausses vidéos et images concernant le complexe du mont du Temple ont circulé sur les réseaux sociaux au cours des dernières heures, ces vidéos et images datent des années précédentes", indique un communiqué de la police.

"Nous soulignons qu'au cours de l'activité nocturne mentionnée, aucun moyen de dispersion n'a été utilisé, il n'y a eu aucune perturbation émeutière de quelque nature que ce soit, ni aucune friction violente sur le Mont du Temple", poursuit-il.

La région connaît actuellement un regain de tensions et de nombreux attentats sont perpétrés contre les Israéliens. Samedi, deux soldats ont été blessés par balle à Hawara en Cisjordanie.