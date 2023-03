Cisjordanie : Tsahal fait une descente nocturne au domicile du terroriste qui a tué les frères Yaniv

Il y a environ trois semaines, Tsahal a éliminé le terroriste qui a assassiné les frères Yaniv lors d'une opération d'envergure à Jénine

Un échange de tirs a éclaté ce lundi matin entre des Palestiniens armés et les forces de Tsahal opérant dans le camp de réfugiés d'Askar, après le raid des forces de sécurité sur la maison du terroriste Abd al-Fattah Harusha qui a assassiné Hillel et Yigal Yaniv, ont rapporté les médias palestiniens.

Il y a environ trois semaines, Tsahal a éliminé le terroriste qui a assassiné les frères Yaniv lors d'une opération d'envergure. Au cours du raid, les forces de sécurité ont encerclé une maison où des terroristes étaient recherchés. Au cours de l'échange de tirs, l'armée israélienne avait abattu au moins 6 terroristes.

Courtesy of the family La famille Yaniv

Au même moment, Tsahal avait également opéré à Naplouse en arrêtant deux individus recherchés qui planifiaient une attaque, les fils de l'auteur de l'attaque de Hawara tué à Jénine.

Le mois dernier, Hillel et Ygal Yaniv habitants de la localité de Har Bracha en Cisjordanie et âgés respectivement de 22 et 20 ans, ont été tués lors d'une fusillade à Hawara alors qu'ils se rendaient à la yeshiva où ils étudiaient. Cet attentat était survenu au moment où une rencontre entre responsables palestiniens et israéliens s'est tenue en Jordanie pour tenter de mettre un terme à la spirale de violences observées depuis le début de l'année.