Tsahal est une "armée homosexuelle et féminine", selon un groupe terroriste libanais

Tsahal est une "armée homosexuelle et féminine", selon l'organisation terroriste basée au Liban "Loups solitaires", qui a revendiqué l'attentat terroriste à l’explosif au carrefour de Meggido dans le nord d’Israël. "Oh armée homosexuelle et féminine, votre mort arrive et le loup vous tuera et vous coupera les membres", a déclaré l'organisation terroriste dans un message partagé sur Telegram. "Quittez notre patrie, la Palestine, avant de la quitter comme des morts. Désobéissez à vos chefs et désertez votre armée ou vous serez maudits."

Même s’il a revendiqué l’attentat de Meggido, le rôle exact du groupe "Loups solitaires" n’est pas clair. Les autorités israéliennes seraient au courant de son existence depuis un certain temps, et des médias internationaux ont même rapporté que Tsahal avait ciblé certains de ses sites par des frappes aériennes en Syrie en avril de l’année dernière, rapporte la chaîne israélienne N12.

IDF Spokesperson Soldats israéliens en opération antiterroristes en Cisjordanie

Toujours selon N12, les "Loups solitaires" son principalement composé de résidents de camps de réfugiés palestiniens en Syrie et en Cisjordanie. Il a été fondé au début de la guerre civile syrienne par le régime Assad pour combattre les forces rebelles, armé et entraîné par l’Iran et le Hezbollah.

Le groupe terroriste a également diffusé une menace de mort à l’encontre du député israélien du parti sioniste religieux, Zvi Soukkot. "Sale Zvi Sukkot, ta mort est pour bientôt", a écrit le groupe sur Telegram. "Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Tu mourras de la main de l'un de nos 'loups'".