L'Égypte autorise les Iraniens à obtenir un visa à leur arrivée dans le Sinaï

L'amélioration de l'accès aux visas vise à augmenter les revenus du tourisme dans le pays

L'Égypte autorisera bientôt les Iraniens voyageant en groupe à obtenir un visa à leur arrivée dans le sud de la péninsule du Sinaï, en vue d'étendre l'accès à d'autres régions du pays, ont déclaré des responsables du ministère égyptien du Tourisme.

Cette décision fait partie d'une série de mesures annoncées lundi visant à améliorer l'accès aux visas afin d'augmenter les revenus du tourisme à un moment où l'Égypte est confrontée à une grave pénurie de devises étrangères. Elle intervient également au moment où certains pays du Moyen-Orient, dont l'Égypte, prennent des mesures pour apaiser les tensions régionales. L'Arabie saoudite, allié sunnite de l'Égypte, et l'Iran, musulman chiite, ont annoncé ce mois-ci qu'ils allaient rétablir leurs relations diplomatiques.

Le Caire s'est réconcilié avec le Qatar et rétablit ses liens avec la Turquie, un autre pays qui bénéficiera des nouvelles règles en matière de visas, les ressortissants turcs bénéficiant d'un accès élargi aux visas à l'arrivée, selon un communiqué du ministère égyptien du Tourisme.

Khaled DESOUKI / AFP

Parmi les autres nouvelles règles en matière de visas annoncées figure un laissez-passer à entrées multiples de 700 dollars (645 euros) pour cinq ans, dont le ministre du Tourisme, Ahmed Issa, a déclaré à l'agence de presse Reuters qu'il était destiné aux investisseurs et aux propriétaires de biens immobiliers basés en dehors de l'Égypte.

En ce qui concerne les visas pour les Iraniens arrivant dans le sud du Sinaï, où se trouve la station balnéaire hautement sécurisée de Charm el-Cheikh, M. Issa a déclaré : "Nous évaluerons l'expérience de leur séjour dans le sud du Sinaï dans un premier temps et, sur cette base, nous déterminerons s'ils peuvent être admis dans d'autres endroits".

Les relations entre l'Égypte et l'Iran ont généralement été tendues au cours des dernières décennies, bien que les deux pays ont maintenu des contacts diplomatiques. Les touristes chinois, que l'Égypte considère comme un marché à fort potentiel, et les Indiens résidant dans les pays du Golfe se verront également accorder des visas à l'arrivée. Toutes les nouvelles règles relatives aux visas ont été approuvées en principe et entreront bientôt en vigueur, a déclaré un responsable du ministère du tourisme.