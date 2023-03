Des juifs plantent des palmiers en Arabie saoudite pour la première fois depuis 1 400 ans

Les non-musulmans étaient interdits d’accès à Médine jusqu’à il y a cinq ans

Des Juifs ont planté des palmiers-dattiers dans la ville saoudienne de Médine pour la première fois depuis 1 400 ans, dans le cadre d'un voyage interconfessionnel dans la région, a rapporté le Jewish Chronicle lundi. Cet événement historique a pu avoir lieu grâce à un propriétaire privé qui a invité un groupe interconfessionnel britannique dirigé par le banquier juif londonien Rick Sopher à ajouter des palmiers-dattiers à sa propre plantation.

Le groupe, composé de Juifs, chrétiens et musulmans britanniques, a visité l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, pour découvrir l'histoire, la religion et la culture de ces pays, en interagissant avec les chefs religieux, les institutions et les communautés locales. Le groupe comprenait des célèbres hommes d'affaires et philanthropes ainsi qu'un professeur d'histoire et d'autres chercheurs de l'université de Cambridge.

SPA / AFP La mosquée du Prophète dans la ville de Médine en Arabie saoudite

Chaque participant a été invité à planter une jeune pousse d'un dattier ajwa, une variété qui ne pousse qu'à Médine et qui est spécifiquement mentionnée dans les hadith, un recueil de paroles du prophète Mahomet.

"Si quelqu'un m'avait dit il y a cinq ou dix ans que je pourrais venir en Arabie saoudite et y être reçu de manière aussi amicale et hospitalière, j'aurais eu du mal à le croire. C'est vraiment quelque chose de merveilleux", a déclaré Rick Sopher au Jewish Chronicle.

Les non-musulmans étaient interdits d’accès à Médine jusqu’à il y a cinq ans. À l’arrivée de l’Islam en 622, la ville comptait trois tribus juives, dont des propriétaires de palmeraies. "L'invitation à planter un palmier à l'endroit où les Juifs en avaient pris soin autrefois a eu une résonance particulière. J'étais en effet la première personne juive à planter un dattier à Médine depuis 1 400 ans", s’est réjoui Rick Sopher.