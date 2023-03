Sept vols supplémentaires chaque semaine entre Tel Aviv et Dubaï dès ce mercredi

"Je félicite chaleureusement cette étape importante"

A partir de ce mercredi, à l'approche de la période de vacances de Pessah (Pâques juive), 7 vols hebdomadaires supplémentaires seront opérés par Emirates entre Israël et Dubai au vu d'une demande croissante. De nombreux israéliens prévoient de se rendre aux Emirats dans les jours à venir.

Les deux pays ont normalisé leurs relations diplomatiques en septembre 2020 et ont depuis développé de nombreux accords et partenariats dans plusieurs domaines dont le tourisme.

https://twitter.com/i/web/status/1641116424826417153 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Je félicite chaleureusement cette étape importante", a tweeté le ministre israélien des Affaires étrangères Ronen Levi.

En 2022, plus de 150 000 Israéliens se sont rendus aux Emirats Arabes Unis. En revanche, 1 600 citoyens des EAU ont visité Israël au cours de la même période. Les citoyens et résidents des Émirats arabes unis dépensent 180 dollars par jour, hors vols.

La proximité (3h de vol) et la curiosité autour de cette nouvelle destination pour les Israéliens sont des facteurs déterminants dans leur choix de voyage. Fly Dubai, Emirates et El Al opèrent actuellement les liaisons entre Israël et les Emirats.