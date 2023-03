Le président des Émirats arabes unis nomme son fils aîné prince héritier d'Abu Dhabi

Le souverain d'Abu Dhabi est traditionnellement le président de l’État. Le nouveau prince héritier est donc destiné à prendre un jour la tête du pays

Le président des Émirats arabes unis, cheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyane, a nommé son fils aîné cheikh Khaled bin Mohammed bin Zayed prince héritier d'Abu Dhabi, le plus riche des sept émirats de l’État, ont annoncé les médias d’État mercredi. Le souverain d'Abu Dhabi est traditionnellement le président de l’État émirati depuis sa fondation en 1971. Le nouveau prince héritier est donc destiné à prendre un jour la tête de la fédération des Émirats.

L'actuel dirigeant Mohammed bin Zayed al-Nahyane (MBZ), avait été nommé prince héritier à la mort de son père, en novembre 2004, date à laquelle son demi-frère cheikh Khalifa était devenu à la fois président des Émirats et dirigeant d'Abu Dhabi. Après son AVC, ce dernier avait conservé ses titres officiels mais MBZ avait alors dirigé de facto l’émirat et l’État. Mohammed bin Zayed al-Nahyane était finalement devenu officiellement président des Émirats et dirigeant d'Abu Dhabi à la mort de cheikh Khalifa en mai 2022.

Alliés de l'Arabie saoudite et des États-Unis, les Émirats arabes unis de MBZ ont été le premier pays du Golfe à normaliser ses relations avec Israël, en signant les accords d’Abraham en 2020. Il est aussi celui qui a envoyé en 2015 des troupes émiraties au Yémen, dans le cadre d'une coalition menée par l'Arabie saoudite contre les rebelles Houthis.

AP Photo/Evan Vucci Le président des Émirats arabes unis Mohamed bin Zayed al-Nahyane

Considéré comme particulièrement hostile aux soulèvements populaires du Printemps arabe de 2011, Mohammed bin Zayed al-Nahyane peut compter sur la richesse d'Abu Dhabi, qui détient 90% des réserves pétrolières des Émirats, pour affirmer sa puissance dans la région.