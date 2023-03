Un haut responsable du Hezbollah affirme que "le conflit interne à Israël causera sa chute"

"Nous assistons au renforcement de la résistance palestinienne, tandis qu'Israël tente de convaincre que l'Iran est l'ennemi des pays arabes"

Le cheikh Naim Kassem, secrétaire général adjoint du groupe terroriste du Hezbollah, a déclaré, lors d’une interview à l’agence de presse d’État iranienne Tasnim, que "le conflit interne à Israël serait la principale cause de la chute du pays".

"Nous assistons au renforcement de la résistance palestinienne, tandis qu'Israël tente de renforcer le projet de normalisation avec les pays arabes, et de convaincre que l'Iran est l'ennemi des pays arabes et pas seulement le sien". "Cependant, aujourd'hui, tout change, nous assistons au rassemblement des pays arabes de la région pour créer paix et stabilité entre eux", a-t-il affirmé, évoquant l’escalade de violence en Cisjordanie.

Naim Kassem a par ailleurs signalé que le Hezbollah soutient la candidature de Sleiman Frangié à la présidence du Liban, affirmant que "les conditions et les caractéristiques objectives de Frangié nous ont fait voir en lui la personne la plus apte à occuper le poste". "Toutes nos actions, et toute l'histoire politique du Hezbollah, prouvent que nous avons toujours été honnêtes avec les Libanais et nous sommes aussi plus honnêtes que jamais avec l'ennemi", a-t-il ajouté.

La semaine dernière, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a également évoqué les troubles politiques en Israël causés par la réforme judiciaire. Il a souligné qu'"Israël est en difficulté, n'a jamais été aussi faible, confus et en conflit qu’aujourd’hui ". Il a de plus annoncé que "si Israël décide d'attaquer le Liban, il entraînera toute la région dans la guerre, et le Hezbollah est prêt à répondre", faisant référence à l’attentat du carrefour Meggido dont l’auteur venait du Liban.