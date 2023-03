Bahreïn : trois hommes condamnés pour avoir remis en question des enseignements islamiques

L'affaire a divisé la communauté chiite majoritaire au Bahreïn, qui est dirigé par une monarchie sunnite

Les procureurs de Bahreïn ont prononcé jeudi des peines d'emprisonnement d'un an à l'encontre de trois personnes pour avoir remis en cause certains principes de la théologie islamique dans une série d'articles de blog et de vidéos en ligne. Ces trois personnes font partie d'une société culturelle locale appelée Tajdeed ("renouveau" en arabe), qui affirme remettre en question l'érudition et la jurisprudence islamiques traditionnelles, mais pas la religion elle-même. Ses détracteurs, dont d'éminents religieux chiites du royaume, ont accusé le groupe de s'attaquer aux fondements de l'islam et ont mené une campagne d'incitation à leur encontre.

Les accusés n'ont pas été nommés, mais des militants les ont identifiés comme étant Jalal al-Qassab et Redha Rajab, qui ont été convoqués au tribunal, et Mohammed Rajab, qui vit en Grande-Bretagne. Ils sont en liberté sous caution dans l'attente de leur procès en appel. Des procureurs spécialisés dans la cybercriminalité ont renvoyé les trois prévenus devant un tribunal pénal le mois dernier, les accusant de "saper délibérément les fondements de la religion islamique sur lesquels tous les musulmans et toutes les sectes s'accordent", a rapporté l'agence de presse étatique Bahreïn News Agency.

D'éminents religieux chiites de Bahreïn ont invectivé Tajdeed dans leurs sermons du vendredi, les accusant de porter atteinte à l'islam et appelant les fidèles à les ostraciser. Tajdeed affirme qu'il ne remet pas en question le Coran, le livre saint de l'islam, ni les enseignements du prophète Mahomet, qui sont au cœur de la foi, mais plutôt les opinions des érudits religieux et d'autres personnes qui sont venues plus tard, y compris les religieux d'aujourd'hui.