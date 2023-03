Pour Barbara Leaf, "les dirigeants arabes payent les tensions en Israël"

La sous-secrétaire d'État américaine pour les Affaires du Proche-Orient a affirmé que le débat sur la réforme "détourne l'attention des tensions en Cisjordanie"

La sous-secrétaire d'État américaine pour les Affaires du Proche-Orient, Barbara Leaf, a affirmé jeudi lors d'un point presse que plusieurs dirigeants arabes lui ont fait part de leur inquiétude de voir les tensions en Israël détourner l'attention des autorités des questions urgentes, telles que la stabilité en Cisjordanie au cours du mois de ramadan.

"Lors de mes discussions avec des partenaires de la région, j'ai vu les craintes des dirigeants arabes et constaté la négligence dont Israël a fait preuve au cours des trois derniers mois face aux problèmes urgents qui doivent être résolus en Cisjordanie", a-t-elle affirmé à i24NEWS.

AHMAD GHARABLI / AFP Manifestations à Tel-Aviv contre la réforme judiciaire, le samedi 25 mars 2023

La semaine dernière, le président américain Joe Biden s'était entretenu avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou et dit "préoccupé" par la réforme voulue par le gouvernement.

Il a exprimé son soutien aux efforts de compromis concernant le système judiciaire qui doit être réformée sur la base d'un soutien public aussi large que possible. Le président américain a ajouté que les valeurs démocratiques ont toujours été le socle des relations entre les États-Unis et Israël et a noté que cela devait également se poursuivre à l'avenir.