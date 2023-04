L'assassinat d'un Gardien de la Révolution "ne restera pas sans réponse" (Iran)

« Le régime sioniste factice et criminel recevra sans aucun doute la réponse pour ce crime »

Le Corps des gardiens de la révolution islamique a publié un communiqué vendredi, en réaction à l'une des frappes imputées à Israël à Damas. « Le Corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé le martyre du garde Milad Haydari, l'un des conseillers et officiers militaires du CGRI, dans l'attaque criminelle du régime sioniste à la périphérie de Damas à l'aube d'aujourd'hui ».

L'armée israélienne n'a ni confirmé ni infirmé être impliquée dans ces frappes, mais a déclaré qu'elle ne permettrait pas aux milices soutenues par l'Iran d’établir un bastion à sa frontière nord. Le communiqué ajoute qu'il s'agit "sans aucun doute" d'un crime perpétré par Israël et qu'il ne restera pas "sans réponse".

De nombreuses attaques systématiquement imputées à Israël par des médias locaux et régionaux ont eu lieu en Syrie ces derniers mois. Mercredi dernier, une frappe a visé l'aéroport d'Alep, via lequel l'Iran exporte des armes à ses alliés, selon les renseignements israéliens. Il s'agit de la quatrième attaque attribuée à Israël au cours des six derniers mois contre l'aéroport, qui avait déclaré qu'il ne permettrait pas aux combattants soutenus par l'Iran de prendre pied en Syrie, y compris l'organisation terroriste libanaise du Hezbollah et les milices chiites irakiennes.

SANA / AFP Smoke billowing from a site targeted by alleged Israeli airstrikes in Syria.

Au début du mois, des frappes aériennes israéliennes présumées ont visé un aéroport à Alep, endommageant des bâtiments. Un peu plus d'une semaine avant cette frappe, des frappes aériennes israéliennes présumées ont visé une structure à Masyaf. En février, une attaque aérienne a fait au moins cinq morts dans le quartier de Kafr Souseh. Le site Capital Voice a rapporté que le bâtiment touché par la frappe appartenait à l'homme d'affaires Fadel Balawi, affilié au Hezbollah. Le bâtiment aurait été utilisé comme entrepôt d’armes et centre de soutien logistique pour les milices pro-iraniennes.