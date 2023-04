Emirats : un garçon de 4 ans élu plus jeune écrivain du monde par le Guinness

Saeed a appris à écrire avec sa mère et sa sœur aînée

Le mois dernier, le jeune Saeed Rashed al-Mheiri, originaire d'Abu Dhabi aux Emirats, a été reconnu comme le plus jeune auteur du monde par le Guinness World Records. À l'âge de 4 ans seulement, Saeed a publié son premier livre pour enfants, The Elephant Saeed and the Bear (L'éléphant Saeed et l'ours), qui a reçu sa certification Guinness le mois dernier après avoir franchi la barre des 1 000 ventes aux Émirats arabes unis.

https://twitter.com/i/web/status/1642185039478771714 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Saeed a décrit son livre comme étant "une histoire de gentillesse." "Il s'agit de l'éléphant Saeed et d'un ours polaire. L'éléphant pique-nique et voit un ours polaire", a déclaré Saeed, cité par Guinness. Il pensait que l'ours allait le manger mais, finalement, l'éléphant a fait preuve de gentillesse et lui a dit "pique-niquons ensemble" ! Ils sont alors devenus amis et ont fait preuve de gentillesse l'un envers l'autre".

Saeed a appris à écrire avec sa mère et sa sœur aînée, qui détient elle-même les records Guinness de la plus jeune femme à publier un livre en deux langues, des records qu'elle a remportés avant l'âge de 9 ans.