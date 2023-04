Cisjordanie : trois Israéliens blessés dans une attaque à la voiture-bélier

Ce nouvel attentat survient dans la période traditionnellement tendue du ramadan

Trois piétons israéliens âgés d'une vingtaine d'années ont été heurtés par un véhicule sur la route route 3514 près de Beit Omer et de l'intersection du Goush Etzion en Cisjordanie. Selon un compte-rendu préliminaire des services de secours se trouvant sur place, l'un d'entre eux a été sérieusement blessé, et un autre a été modérément touché. Le troisième souffre d'ecchymoses bégnines. Le terroriste a été neutralisé.

Les blessés ont été traités sur les lieux par des médecins et des ambulanciers du Magen David Adom (MDA) en coopération avec la force médicale de Tsahal. Ils ont ensuite été transportés vers les hôpitaux Hadassah Ein Kerem et Shaare Tzedek. Selon les précisions du Magen David Adom, le jeune homme qui se trouve dans un état grave est conscient avec des blessures aux membres, tout comme celui dans un état modéré.

"Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, nous avons vu trois jeunes hommes d'environ 20 ans allongés et conscients blessés au niveau des membres. Nous leur avons dispensé un traitement médical rapide sur le terrain incluant des bandages et l'administration de médicaments et les avons évacués avec la coopération d'une force médicale de Tsahal vers les hôpitaux de Jérusalem", a indiqué le porte-parole du MDA.

Ce nouvel attentat survient dans le contexte du ramadan, une période sécuritaire généralement particulièrement tendue en Israël et en Cisjordanie. Alors que les premiers jours marquant la fête musulmane avaient été calmes, de premiers incidents ont éclaté sur le mont du Temple dans la nuit de vendredi à samedi, après la mort d'un terroriste arabe israélien tué par les forces de sécurité après avoir perpétré une fusillade sur le site.

Plus d'informations à suivre