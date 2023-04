Syrie : le ministre des Affaires étrangères au Caire pour renouer les liens avec l'Egypte

Après le tremblement de terre de février dernier, plusieurs capitales ont intensifié leurs efforts pour normaliser leurs relations avec Damas

Le chef de la diplomatie syrienne s'est rendu en Égypte samedi, dans le cadre d'une démarche visant à normaliser les relations entre les deux pays. Il s'agissait du premier voyage d'un ministre syrien des Affaires étrangères dans la capitale du Caire depuis plus de dix ans. Le ministre syrien Faisal Mekdad a rencontré son homologue égyptien Sameh Shoukry pour des entretiens qui ont porté sur les liens entre les deux pays ainsi que sur d'autres sujets régionaux et internationaux, a indiqué Ahmed Abu Zaid, porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères.

Hamad AL-KAABI / UAE PRESIDENTIAL COURT / AFP Le président émirati Cheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan accueille son homologue syrien Bashar al-Assad à Abou Dhabi, le 19 mars 2023

Les deux ministres ont d'abord tenu une réunion "en tête-à-tête" avant d'être rejoints par leurs délégations pour des consultations plus larges sur les moyens de soutenir le "peuple syrien pour restaurer son unité et sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire", a ajouté Ahmed Abu Zaid.

La Syrie est isolée sur la scène internationale depuis plus de dix ans et la répression brutale par le président Bachar Al-Assad des manifestations contre son régime lors du soulèvement du printemps arabe en 2011. Les troubles se sont rapidement transformés en une guerre civile prolongée.

Pendant des années, de nombreuses personnalités égyptiennes ont exhorté le gouvernement du président Abdel Fattah al-Sissi à rétablir les liens avec le gouvernement d'Assad. Elles ont également insisté sur le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe, dont elle est pour l'instant suspendue.

Ces dernières années, plusieurs pays arabes ont commencé à rétablir des liens avec Damas après la reprise du contrôle par le régime de la majeure partie du pays, grâce à l'aide militaire iranienne et russe.

Après le tremblement de terre dévastateur qui a frappé la Turquie et la Syrie en février, plusieurs capitales ont intensifié leurs efforts pour normaliser leurs relations avec Damas. Plusieurs pays arabes ont dépêché de hauts fonctionnaires et envoyé de l'aide en signe de solidarité avec la Syrie et la Turquie. Bachar Al-Assad a également été accueilli récemment aux Émirats arabes unis et à Oman.