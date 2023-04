Les missiles israéliens avaient ciblé des positions militaires des forces affiliées à l'Iran dans le sud-ouest de la capitale syrienne

La chaîne Telegram affiliée aux Gardiens de la révolution iraniens a rapporté dimanche matin qu'un autre "conseiller iranien" nommé Meqdad Mehkani a succombé à ses blessures après la frappe aérienne attribuée à Israël sur Damas, dans la nuit de jeudi à vendredi. L'armée idéologique de la République islamique d'Iran avait annoncé vendredi la mort de Milad Heidari, l'un des officiers et conseillers militaires des Gardiens en Syrie, dans la frappe de la veille.

"Sans aucun doute, le régime sioniste recevra une réponse pour ce crime", avait averti l'agence des Gardiens sur son site, dénonçant "le silence des assemblées internationales" face aux "agressions" israéliennes en Syrie. Principal allié régional de la Syrie, l'Iran soutient le régime de Bachar al-Assad depuis le déclenchement de la guerre civile en 2011 en déployant notamment des conseillers militaires sur le terrain. Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Nasser Kanani, a condamné vendredi "les attaques du régime sioniste" contre "certains centres situés à Damas et dans sa banlieue".

Au cours des dernières années, Israël a mené des centaines de frappes aériennes en Syrie, visant à la fois les positions du régime syrien et celles des forces iraniennes et du Hezbollah libanais, alliés de Damas et ennemis jurés d'Israël. En mars 2022, les Gardiens avaient rapporté que deux de leurs officiers avaient été tués dans une attaque israélienne en Syrie, avertissant qu'Israël "paierait pour ce crime".

STR / AFP Des volutes de fumée s'élèvent après une frappe aérienne israélienne visant le sud de la capitale Damas

Israël, voisin de la Syrie, commente rarement les frappes au cas par cas, mais a reconnu en avoir mené des centaines depuis 2011. L'armée israélienne les justifie en affirmant qu'elles sont nécessaires pour empêcher l'Iran de s'implanter à ses portes.