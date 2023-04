L'Arabie saoudite est l'un des principaux donateurs après les tremblements de terre en Turquie (ONU)

Le Bureau des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) a remercié les donateurs qui ont versé 268 millions de dollars

L'Arabie saoudite a été désignée comme l'un des principaux donateurs d'aide humanitaire à la Turquie après les tremblements de terre dévastateurs qui ont fait des dizaines de milliers de morts dans l'une des catastrophes les plus meurtrières qu'ait connues la région.

Le Bureau des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) a remercié les donateurs qui ont versé 268 millions de dollars (plus de 246 millions de dollars) en réponse à l'appel de fonds humanitaire pour la Turquie à la suite des tremblements de terre, a rapporté samedi l'agence de presse officielle saoudienne SPA.

Le porte-parole de l'OCHA, Jens Laerke, a confirmé que l'appel avait atteint 27 % de son objectif et que les principaux donateurs étaient l'Arabie saoudite, les États-Unis, le Koweït, la Commission européenne et le Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires des Nations unies.

AP Photo/Bernat Armangue

Le Centre d'aide humanitaire et de secours du roi Salmane (KSRelief) a fourni l'aide sous les directives du roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud et du prince héritier Mohammed ben Salmane. En plus de l'aide financière, l'Arabie saoudite a fourni des tentes, des logements temporaires, des matériaux pour les abris, des vêtements, des couvertures et des matelas. Mme Laerke a également exhorté les pays à continuer à apporter leur soutien et à contribuer au financement de l'appel.

Neuf millions de personnes ont été directement touchées par le tremblement de terre du 6 février et trois millions ont été déplacées. Plus de 50 000 personnes ont été tuées en Turquie et dans la Syrie voisine lors de cette catastrophe.