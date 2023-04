Israël : le Shin Bet et la police ont déjoué un attentat à Jérusalem

Omar Abedin, 21 ans, prévoyait de perpétrer une fusillade contre un bus transportant des policiers près du mont du Temple

Le Shin Bet et la police israélienne ont affirmé dimanche avoir déjoué un attentat terroriste à Jérusalem, dans un communiqué commun. Une enquête a été menée au cours du mois dernier sur Omar Abedin, 21 ans, originaire de l'est de Jérusalem, qui a révélé avoir pris part à des activités terroristes du Hamas dans le passé.

Selon l'enquête menée par le Shin Bet et la police, Omar Abedin appartenait au mouvement et participait activement à leurs activités au sein de la "Kathala Islamiya", une cellule étudiante affiliée au Hamas à l'université de Bir Zeit.

En outre, les forces israéliennes ont révélé que le suspect avait commencé à communiquer via Facebook il y a quelques mois avec un agent terroriste libanais sur Telegram. Omar Abedin a alors été chargé de commettre une fusillade ou un attentat à la bombe et aurait reçu une aide financière pour mener à bien sa mission par l'intermédiaire d'agents de Cisjordanie. Omar a accepté la demande et prévoyait de perpétrer une fusillade contre un bus transportant des policiers près du mont du Temple.

Un acte d'accusation devrait être déposé ce dimanche par le bureau du procureur du district de Jérusalem.