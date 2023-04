En investissant dans l'entreprise, Doha et Abu Dhabi pourraient chercher à maintenir des relations chaleureuses avec Trump en cas de réélection en 2024

La société de capital investissement de Jared Kushner, gendre de l'ex président américain Donald Trump, a reçu des centaines de millions de dollars d'investissements des Émirats arabes unis et du Qatar, selon le quotidien américain New York Times, après un précédent investissement de 2 milliards de dollars de l'Arabie saoudite pour l'entreprise créée peu après le départ de Kushner de la Maison Blanche.

Le quotidien a indiqué qu'un fonds souverain des Émirats arabes unis a investi plus de 200 millions de dollars dans Affinity Partners, tandis qu'une entité qatarie anonyme a investi un montant similaire.

Les investissements semblent montrer les efforts continus de Jared Kushner et d'autres membres importants de l'ancienne administration Trump pour profiter des liens étroits qu'ils ont tissés avec le Moyen-Orient pendant sa présidence.

AP/Saudi Press Agency 2020 ©

Le gendre de Donald Trump a développé une relation étroite avec plusieurs personnalités de haut rang dans tout le Moyen-Orient, notamment le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, également connu sous ses initiales MBS, avec lequel il a échangé pendant des années par le biais de courriers électroniques, ou de SMS, selon le New York Times.

Le quotidien cite deux sources familières des délibérations internes au Qatar, qui ont déclaré que, si Kushner et Trump revenaient à la Maison Blanche après les élections américaines de 2024, Doha craignait d'être confronté à un "traitement défavorable" de la part de Washington s'il n'investissait pas dans le fonds. En investissant dans l'entreprise de Kushner, Doha et Abu Dhabi pourraient chercher à maintenir des relations chaleureuses avec Trump et son équipe, avec sa possible réélection en 2024.

Durant son passage au sein de l'administration Trump, la famille royale saoudienne avait offert à Jared Kushner deux épées et un poignard d'une valeur de près de 48 000 dollars.

En 2021, Jared Kushner a fondé l'Institut des accords d'Abraham pour la paix, qui vise à stimuler le commerce et le tourisme entre les quatre États arabes et Israël.