Saad Al-Hariri, ancien Premier ministre du Liban, devant les juges new-yorkais pour viol

L'ex-Premier ministre nie toutes allégations et a déclaré qu'il s'agit d'"une campagne de diffamation"

Deux hôtesse de l'air, originaires d'Australie et du Pays de Galles, ont affirmé avoir été agressées sexuellement par l'ancien Premier ministre du Liban, Saad Al-Hariri, alors qu'ils se trouvaient dans son avion privé, lors d'une visite d'État aux États-Unis.

Saad Al-Hariri, dont Forbes a indiqué qu'il disposait d'une fortune d'une valeur nette estimée à 1,7 milliard de dollars en 2018, a aurait "tripoté" les deux femmes et violé l'une d'entre elles à plusieurs reprises au cours de vols où Hariri était "lourdement médicamenté" et où ses acolytes buvaient et prenaient de la cocaïne, ont-elles allégué dans des documents judiciaires.

Les agressions ont eu lieu à bord du Boeing-737 de M. Hariri, ont affirmé les femmes, qui ont été identifiées dans les documents judiciaires uniquement comme Jane Doe 1 et 2. "Si vous voulez travailler dans cette entreprise, vous allez devoir apprendre à exécuter certaines pratiques sexuelles", lui aurait dit la patronne de l'inconnue 1, Helen Conlon, lorsque l'une d'elle a dénoncé les agressions, est-il relayé dans le procès verbal de la Cour fédérale de Brooklyn.

JOSEPH EID (AFP) Un portrait du Premier ministre libanais Saad Hariri entre deux bâtiments dans le quartier sunnite de Tariq al-Jadida à Beyrouth

C'est la troisième fois que ces deux femmes tentent de poursuivre Hariri à New York. Les deux précédentes poursuites devant le tribunal de l'État ont été abandonnées ou rejetées par un juge. Les victimes ont "harcelé M. Hariri pendant des années dans le but d'utiliser des allégations fausses et incendiaires pour lui soutirer à tort des millions de dollars", a déclaré son avocate, Rita Glavin, à un juge de la Cour suprême de Manhattan au mois d'août.

Un porte-parole de M. Hariri a lui aussi qualifié ces allégations de "scandaleuses, sensationnelles et diffamatoires ... [et] complètement fausses", ajoutant : "Après qu'un autre tribunal de New York a accepté notre demande de rejet de leur première action en justice et a rejeté purement et simplement une deuxième action, elles essaient maintenant d'obtenir une troisième bouchée de la pomme. M. Hariri n'est toujours pas disposé à payer les millions de dollars qu'elles ont exigés en échange de l'abandon de ces poursuites".

M. Hariri, âgé de 52 ans, a été Premier ministre du Liban de 2009 à 2011, puis de 2016 à 2020, avant de quitter brusquement la vie politique en 2022. Son père, Rafic, a également été Premier ministre à deux reprises avant d'être assassiné en 2005.