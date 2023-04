"Les manifestations en Israël sont le début d'une guerre de religion", selon Simcha Rothman

Le président de la commission de la Constitution, du Droit et de la Justice a accordé un entretien à un quotidien américain

Le Premier ministre a déclaré que la législation dans le cadre de la réforme du système judiciaire serait suspendue pour le moment, mais les hauts responsables de la coalition continuent d'apparaître un peu partout dans les médias pour faire écho à l'importance de la réforme qu'ils revendiquent pour l'État d'Israël.

Le président de la commission de la Constitution, membre de la Knesset Simcha Rothman, s'est entretenu vendredi dernier avec les rédacteurs du journal The New York Sun et a averti que "les manifestations en Israël sont le début d'une guerre de religion", en insistant qu'il n'a aucune intention de se retirer des plans pour faire passer la réforme.

Rothman s'est entretenu avec les rédacteurs en chef du journal conservateur lors d'une conversation en ligne, avec plus de 70 participants, et a évoqué les critiques adressées par les États-Unis à Israël. Il a également déclaré qu'"en tant que résident de Judée-Samarie, il était habitué aux critiques américaines. "Le président américain se soucie de moi même si je rénove ma maison", a-t-il ironisé.

Hanna Papiachvilli/i24NEWS Manifestation à Tel-Aviv, Israël

Simcha Rothman a aussi évoqué l'avenir de la coalition sous le Premier ministre Netanyahou, dans laquelle il y a une combinaison de partis de droite et ultra-orthodoxes, et il a estimé que le lien entre eux dépendait de la réforme juridique. Selon lui, "la coalition souffrira d'instabilité et de problèmes majeurs, si la réforme n'est pas traduite en lois, car il y a ceux pour qui c'est une priorité, et ils auront du mal à soutenir le gouvernement".

Le président du Comité de la Constitution a également fustigé les manifestants et les opposants à la réforme, affirmant que "les opposants au plan se sont lancés un objectif commun avec des éléments hostiles à l'État juif, créant ainsi imprudemment une campagne contre l'État d'Israël".